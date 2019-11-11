Yurtiçi turizmde toparlanma var
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ikinci çeyreğinde yurtiçinde 15,7 milyon kişi seyahate çıktı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3’lük artışa karşılık geliyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
İkinci çeyrekte yurtiçinde yapılan seyahat sayısı, bu seyahatlerdeki geceleme sayısı ve yapılan harcama da geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi.
Bu dönemde seyahat sayısı yüzde 2,7 artarak 19,3 milyona, geceleme sayısı yüzde 16,3 artarak 129,3 milyona ve harcamalar da yüzde 45,8 artarak 10,7 milyar TL’ye çıktı.
Bu veriler ikinci çeyrekte yurtiçinde seyahate çıkanların gittikleri yerlerde hem daha fazla konakladıklarını hem de daha fazla para harcadıklarını ifade ediyor.
Yılın ilk çeyreğinde yurtiçi turizmde gerileme vardı. Her ne kadar toplam harcama ilk çeyrekte de artmış olsa da yüzde 10,8’lik o artış söz konusu dönemdeki yüzde 19,9’luk enflasyonun altındaydı ve bu da reel olarak yüzde 7,6 düşüş anlamına geliyordu.
İkinci çeyrekteki yüzde 45,8’lik artışı bu dönemdeki yüzde 18’lik enflasyonla karşılaştırdığımızda ise reel olarak yüzde 23,6’lık artış ortaya çıkıyor. Bu da ikinci çeyrekte yurtiçi turizmde gerçekten ciddi bir toparlanma olduğunu gösteriyor.
Yurtiçi turizmde ikinci çeyrekte yaşanan bu toparlanmada haziran ayındaki Ramazan Bayramı tatilinin etkisi olabilir. Ramazan Bayramı tatili geçen yıl da haziran ayındaydı ama 3,5 günlük bu tatilin iki günü hafta sonuna denk gelmişti.
Bu yıl ise Ramazan Bayramı tatilinin tamamı hafta içine denk geldi ve böylece dokuz güne uzadı. İşte bu durum ikinci çeyrekte yurtiçi turizme doping etkisi yapmışa benziyor.
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