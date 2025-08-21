'Okuma krizi'ni çözmek isteyen ülke, KDV'yi kaldırıyor

The Guardian'ın haberine göre Kültür Bakanı Jakob Engel-Schmidt tarafından açıklanan düzenleme, bütçe tasarısına eklenecek. Kararın devlete yıllık 330 milyon kron (yaklaşık 38 milyon sterlin) maliyet getirmesi öngörülüyor. Engel-Schmidt, bu adımın kitap okuma alışkanlığını yeniden canlandırmayı hedeflediğini belirtti.

Danimarka’da kitaplara uygulanan yüzde 25 KDV, dünyadaki en yüksek oran olarak biliniyor.

Diğer İskandinav ülkelerinde standart vergi oranı aynı olsa da kitaplar kapsam dışında tutuluyor. Finlandiya’da kitaplarda KDV yüzde 14, İsveç’te yüzde 6 ve Norveç’te sıfır. İsveç, 2001’de KDV indirimi yapmış ve satışlarda artış yaşanmıştı.

Danimarka İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkede 2023 yılında mağazalardan ve çevrim içi satış kanallarından toplam 8,3 milyon kitap satıldı.

Nüfusu 6 milyonun biraz üzerinde olan ülkede en çok satılan tür, küçük yaştaki çocuklara yönelik resimli ve etkinlik kitapları oldu. İkinci sırada ise polisiye, gerilim ve suç romanları yer aldı.

Kültür Bakanı Engel-Schmidt, ayrıca kütüphaneler ve okullar arasında işbirliğini artırarak daha fazla çocuğun edebiyatla tanışmasını hedeflediklerini açıkladı.