Ordu'da yüksek fiyata fındık sırrı: "Randıman yüksek gelsin diye seçiyoruz"

"Birbirimize destek oluyoruz"

Fındıklarını toplayıp harmana getirdikten sonra patoz işleminden geçtiğini ve son olarak kurutma aşamasında çürük ve diğer maddelerden temizlemek için imece usulü temizlediklerini aktaran Emine Çiçek, "Tek başına zor oluyor, burada birlikte seçiyoruz, birbirimize destek oluyoruz.