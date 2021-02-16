ABD’de federal hükümetin satın alarak eyaletlere dağıttığı milyonlarca Kovid-19 hızlı test kitinin kullanılmayarak kenarda bekletildiği belirtildi. Eyaletlere dağıtılan 142 milyon Kovid-19 test kitinin en az 32 milyonunun kullanılmadığı kaydedildi. Kullanılmayan test kitlerinden dolayı federal hükümetin zararının 160 milyon dolar olacağı ifade edildi.

ABD’de federal hükümetin satın alarak eyaletlere dağıttığı milyonlarca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hızlı test kitinin kullanılmayarak kenarda bekletildiği belirtildi.

Wall Street Journal’da yer alan haberde, 2020’un son çeyreğinde eyaletlerdeki bakımevleri, okullar ve hapishaneler için dağıtılan 142 milyon BinaxNOW Kovid-19 test kitinin en az 32 milyonunun kullanılmadığı kaydedildi.

Haberde, dakikalar içinde sonuç alınmasına rağmen doğruluk oranı endişesi ve lojistik yetersizlik nedeniyle bekletilen testlerin 6 aylık son kullanım tarihlerinin de geçmek üzere olduğu bildirildi.

Kullanılmayan BinaxNOW hızlı test kitlerinden dolayı federal hükümetin zararının 160 milyon dolar olacağı ifade edildi.

ABD Sağlık Bakanlığı, Ağustos 2020’de o tarihe kadar salgın konusunda en büyük satın alımı gerçekleştirerek 760 milyon dolara 150 milyon adet BinaxNOW hızlı Kovid-19 test kiti almış, eylülden itibaren de eyaletlere dağıtmaya başlanmıştı.

Sağlık yetkilileri, laboratuvarlarda yaşanan Kovid-19 testi yoğunluğu nedeniyle BinaxNOW hızlı test kitlerinin salgınının yayılmasını önlemede etkin olacağını savunmuştu.