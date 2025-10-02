44 gemilik filo direniyor: 23 Tekne yolda, İsrail 21 gemiyi durdurdu

İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yaklaşık 500 aktivistle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan (GSF) yeni açıklama geldi.

İHA'nın haberine göre açıklamada, İsrail ordusunun 44 gemiden oluşan filoya ait 21 gemiyi durdurduğu, 23 teknenin ise Gazze'ye doğru ilerlediği belirtildi. 'Mikeno' adlı geminin Gazze kara sularına girmeyi başardığı aktarıldı. Durdurulan gemilerde toplam 223 aktivistin alıkonulduğu ifade edildi.

"Alıkonulan aktivistler İsrail'e götürüldü, sınır dışı işlemleri başlıyor"



İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail askerleri tarafından alıkonulan gemilerdeki aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü, Avrupa'ya sınır dışı işlemlerinin başladığı ifade edildi. Aktivistlerin sağlık durumlarının ise iyi olduğu kaydedildi.

Mandela'nın torunu da alıkonuldu



İsrail'in ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak üzere Gazze Şeridi'ne giden Küresel Sumud Filosu askeri müdahalelerle karşılaşıyor. İsrail ordusunun 21 gemiye baskın düzenlediği açıklanırken, çok sayıda aktivist de askerler tarafından gözaltına alındı. Gece saatlerinde Sumud Filosu'nun amiral gemisi Alma'ya yaptığı baskında Günay Afrika'nın simge ismi ve ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela'nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela da alıkonuldu.



Mandela, İsrail askerlerinin baskınından önce gemiye yaklaştığı sırada videolu açıklama yaparak, "Gazze'ye güvenli geçişimizi sağlamak için hükümetlerinize baskı yapmanız çağrısında bulunarak tüm küresel topluma sesleniyoruz" ifadelerini kullandı. Mandela, İsrail güçleri tarafından kaçırılmaları durumunda ise filo destekçilerinden aktivistlerin derhal serbest bırakılması için kendi hükümetlerine çağrıda bulunmalarını istedi.

"İsrail'in tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sumud Filosu'nun tüm yolcularını bir kere daha yürekten selamladıklarını belirtti.

Sumud Filosu'na katılanların, insanlığın yüz akı olan bir yolculuğa çıktığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail’in Sumud Filosu'na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir. İsrail'in saldırıları bir kere daha insanlığa karşı işlenmiş suç ve soykırım faaliyetini devam ettirme olarak kayda geçmiştir. Bu saldırıların sorumluları hukuk önünde muhakkak cezalandırılmalıdır. Bu çağdaş Naziler, eninde sonunda hesap verecektir. Sumud Filosu'nun yolculuğu insanlığın yolundan dönmeyeceğini, fiziki engeller olsa da hedefe eninde sonunda ulaşacağını bir kere daha gösterdi. Bu asil yolculuk, özgür Filistin ve insanlığın evi Gazze'nin yüreklerdeki yerini pekiştirdi. Gazze için mücadele edenlerin yolu ve yolculuğu mübarek olsun."