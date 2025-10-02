Yerli uçan araba için geri sayın başladı: 99.000 dolar fiyatla ön satışta

Beyaz, kırmızı, gri, mavi ve siyah renk seçenekleri bulunan uçan araba için 2 yıl veya 500 uçuş saati (hangisi önce gerçekleşirse) garanti sunuluyor. 250 dolar ön ödeme ile 2027'deki teslimat için yer ayırtılabiliyor.