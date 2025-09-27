2026 yılında kaç gün tatil var? Görünüşe göre çok

Tatil ve seyahat sektöründeki şirketlerin hesaplamalarına göre 2026 seyahatseverler için avantajlı bir yıl olabilir. Çünkü çeşitli tatiller için birleştirme imkanları bulunuyor. Örneğin bir hesaba göre 12 gün izin alarak 42 gün tatil yapılabilecek. Bir hesaba göre 12,5 gün izin alarak 44 gün tatil yapmak mümkün. Ki bu hesaplamalar, bayram tatillerinin uzatılmadığı varsayılarak yapılıyor. Tablo şöyle:

Yılbaşı / 1 Ocak 2026, Perşembe

1 Ocak, perşembe gününe denk gelirken, 2 Ocak Cuma günü alınacak 1 günlük izin hafta sonuyla birleştirildiğinde 4 günlük tatil planı imkanı veriyor.

Ramazan Bayramı / 19 Mart Perşembe (Arife) – 22 Mart Pazar 2026

19 Mart Perşembe arife günü öğleden sonra başlayan ve 22 Mart Pazar günü sona eren Ramazan Bayramı tatilinde 3,5 gün izin alınarak 9 günlük tatil yapılabiliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı / 23 Nisan 2026, Perşembe

Perşembe gününe denk gelen 23 Nisan, cuma günü alınacak 1 gün izinle 4 günlük tatil fırsatı sunuyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü / 1 Mayıs 2026, Cuma



Cuma gününe denk gelen 1 Mayıs, hafta sonuyla birleşiyor ve 3 günlük tatil fırsatı sunuyor. 1 gün izinle tatil 4 güne çıkabilir.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı / 19 Mayıs 2026, Salı



16–19 Mayıs tarihleri arasında 1 gün izinle 4 günlük tatil yapılabiliyor.

Kurban Bayramı / 26 Mayıs Salı (Arife) – 30 Mayıs Cumartesi 2026



Kurban Bayramı 26 Mayıs Salı arife günü ile başlıyor, 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam ediyor. Pazartesi ve arife günü öğleden sonra 1,5 gün izinle 9 günlük tatil yapılabiliyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü / 15 Temmuz 2026, Çarşamba



15 Temmuz’un denk geldiği çarşamba günü öncesi ya da sonrası için alınacak 2 gün izinle 5 günlük tatil yapılabiliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı / 29 Ekim 2026, Perşembe



29 Ekim perşembe gününe denk geliyor. Çarşamba öğleden sonra ve cuma günü olmak üzere 1,5 gün izinle 5 günlük tatil yapmak mümkün.