63 yıllık eczane zinciri iflas etti

Bir zamanlar Amerika'nın en büyük eczane zincirlerinden biri olan Rite Aid, iki yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez Mayıs ayında iflas başvurusunda bulunmasının ardından geçen hafta kalan 89 mağazasını kapattı.

CNN'de yer alan habere göre; şrket, web sitesinde yaptığı açıklamada, "Tüm Rite Aid mağazaları kapandı. Uzun yıllardır bize verdikleri destek için sadık müşterilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Diğer yandan şubeler, eski müşterilerin ilaç kayıtlarını talep edebilmeleri veya reçetelerini yerine getirebilecekleri yakındaki başka bir eczaneyi bulabilmeleri için hala açık.

Tam hizmet veren eczane ilk olarak 1962'de açıldı ve o zamandan beri mağazanın iflası nedeniyle satılan kült favori dondurma markası Thrifty ile tanındı. Rite Aid, büyük zincirlerle rekabet ve yasadışı opioid reçetelerini doldurduğu iddiasıyla verdiği pahalı hukuki mücadeleler nedeniyle 4 milyar doları aşan borç yükü nedeniyle ilk olarak Ekim 2023'te iflas başvurusunda bulundu .

Rite Aid, Eylül 2024'te iflastan 2 milyar dolar borcunu azaltarak, operasyonlarını sürdürmek için 2,5 milyar dolar kaynak sağlayarak ve yaklaşık 500 mağazasını kapatarak çıktı. Mayıs ayında Rite Aid'in yaklaşık 1.250 mağazası kalmıştı ve bu sayı 2023 faaliyetlerine göre yaklaşık yarı yarıya azaldı.

Eczane, Mayıs ayında ABD'deki mağazalarının eczane hizmetlerinin çoğunu CVS Pharmacy, Walgreens, Albertsons ve Kroger gibi rakip şirketlere sattığını duyurdu. Bu şirketlerin toplamda binden fazla mağazası bulunuyor.