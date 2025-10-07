ARA
  • Kimlikten pasaporta, MTV'den yurt dışı harcına: 2026'nın tahmini ücret ve ceza tarifeleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ilan edilen Yeniden Değerleme Oranı (YDO), her yıl olduğu gibi 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak vergi, harç ve cezalardaki artışın temelini oluşturuyor. İşte Kimlikten pasaporta, MTV'den yurt dışı harcına yeni tahmini ücret ve ceza tarifleri...


Her yıl olduğu gibi, milyonlarca vergi, harç ve ceza kalemindeki artışı belirleyen Yeniden Değerleme Oranı (YDO), Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belirlenmiş olacak.Yeniden Değerleme Oranı, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin 12 aylık Geçtiğimiz yıl (2025 yılı vergi ve harçları için) bu oran yüzde 43,93 olarak açıklanmıştı.

Bu yıl (2026 yılı vergi ve harçları için) ise oranın yüzde 22-24 aralığında bir rakam çıkması tahmin ediliyor. Belirlenen YDO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle kanunda belirtilen sınırlar içinde azaltılıp artırılabiliyor.

Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek değişiklikler çok geniş bir alanı kapsayacak. Başlıca zamlanması beklenen veya değişecek kalemler şunlardır:

Vergi ve Harçlar: Pasaport, ehliyet, MTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Noter kâğıdı harçları.

Cezalar: Tüm trafik cezaları (hız, kırmızı ışık, telefon kullanımı vb.) ve Vergi Usul Kanunu cezaları.

Çalışanlara Yönelik: Çalışanların yemek ücretleri ve ulaşım giderlerindeki gelir vergisinden istisna tutarlar.

Gayrimenkul ve Kira: Emlak vergisi, kira gelir vergisindeki istisna tutarı.

Finansal Sınırlar: Temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi istisna sınırı.

Teknolojik Ücretler: IMEI kayıt ücreti (yurt dışından getirilen telefonlar için).

Diğer Harçlar: Yurt dışı çıkış harcı, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri.

2026 Yılında Geçerli Olacak Bazı Vergi ve Harçlar (Tahmini)

Harç/Vergi AdıMevcut (TL)Tahmini (Yüzde 23 Artışla) (TL)
A, A1, A2 ehliyet harcı1.883,12.316,2
B ehliyet harcı5.678,66.984,7
Ehliyet yenileme1518,5
Yeni ehliyetleri yenileme340418,2
Değerli kağıt bedeli1.4201.746,6
Pasaport harcı 6 aylık2.359,42.902,1
Pasaport harcı 1 yıllık3.449,44.242,8
Pasaport harcı 2 yıllık5.631,46.926,6
Pasaport harcı 3 yıllık8.0009.840,0
Pasaport harcı 3+ yıllık11.27413.867,0
Pasaport defter değeri1.1351.396,1
Yurt dışı çıkış harcı1.0001.230,0
Değiştirme nedeniyle kimlik kartı185227,6
Kimlik kartı kayıp bedeli185227,6
IMEI kayıt ücreti45.61456.105,2

 

En Çok Ceza Verilen Trafik Kuralları (Tahmini)

Trafik Kuralı İhlaliMevcut Ceza (TL)Tahmini Yeni Ceza (Yüzde 23 Artışla) (TL)
Kırmızı Işık Cezası2.1672.665,41
Yüksek Ses Cezası9931.221,39
Hız Limitlerini %10-30 Oranında Aşma2.1672.665,41
Hız Limitlerini %30-50 Oranında Aşma4.5125.549,76
Hız Limitlerini %50'den Fazla Aşma9.26811.399,64
U Dönüşü Cezası9931.221,39
Muayenesiz Araç Kullanma Cezası2.1682.666,64
Plakasız Motor Cezası15.70919.322,07
Emniyet Şeridi Cezası9.26811.399,64
Yaya Geçidi Cezası4.5125.549,76
Hatalı Park Cezası9931.221,39
Emniyetsiz Araç Kullanma Cezası18.67822.9973,94
Drift Cezası46.39357.063,39
Sahte Plaka Cezası46.30256.951,46
Hatalı Sollama Cezası2.1682.666,64
Makam Atma Cezası46.39357.063,39
Kask Takmama Cezası9931.221,39
Telefonla Konuşma Cezası2.1682.666,64

 

Taşıtların Yaşlarına Göre Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (MTV) - Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Silindir Hacmi (cm3)Taşıt Değeri (TL)Satır NumarasıTaşıt Yaşı1 - 3 Yaş4 - 6 Yaş7 - 11 Yaş12 - 15 Yaş16 Yaş ve Yukarı
1300 cm3 ve aşağısı259.900'ü aşmayanlar1Mevcut (TL)4.8343.3721.8821.420499
   Tahmini (TL)4.8344.1402.3151.747613,77
 259.900'ü aşıp 455.300'ü aşmayanlar2Mevcut (TL)5.3133.7072.0681.565551
   Tahmini (TL)5.3134.5602.5441.925677,73
 455.300'ü aşanlar3Mevcut (TL)5.8034.0422.2641.709594
   Tahmini (TL)5.8034.9722.7852.102730,62
1301 - 1600 cm3 'e kadar259.900'ü aşmayanlar4Mevcut (TL)8.4216.3143.6612.587993
   Tahmini (TL)8.4217.7664.5033.1821.221,39
 259.900'ü aşıp 455.300'ü aşmayanlar5Mevcut (TL)9.2676.9484.0312.8381.085
   Tahmini (TL)9.2678.5464.9583.4911.334,55
 455.300'ü aşıp 651.700'ü aşmayanlar6Mevcut (TL)10.1127.5774.3893.0981.184
   Tahmini (TL)10.1129.3205.3983.8111.456,32
1601 - 1800 cm3 'e kadar651.700'ü aşmayanlar7Mevcut (TL)16.37012.8017.5234.5891.777
   Tahmini (TL)16.37015.7459.2535.6442.185,71
 651.700'ü aşanlar8Mevcut (TL)17.86613.9568.2185.0141.940
   Tahmini (TL)17.86617.16610.1086.1672.386,2
1801 - 2000 cm3 'e kadar651.700'ü aşmayanlar9Mevcut (TL)25.79219.86211.6746.9482.731
   Tahmini (TL)25.79224.43014.3598.5463.359,13
 651.700'ü aşanlar10Mevcut (TL)28.14221.67712.7347.5772.982
   Tahmini (TL)28.14226.66315.6639.3203.667,86
2001 - 2500 cm3 'e kadar813.900'ü aşmayanlar11Mevcut (TL)38.69528.09017.54910.4804.145
   Tahmini (TL)38.69534.55121.58512.8905.098,35
 813.900'ü aşanlar12Mevcut (TL)42.21730.64219.14111.4394.522
   Tahmini (TL)42.21737.69023.54314.0705.562,06

 

Taşıtların Yaşlarına Göre Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (MTV) - Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Silindir Hacmi (cm3)Taşıt Değeri (TL)Satır NumarasıTaşıt Yaşı1 - 3 Yaş4 - 6 Yaş7 - 11 Yaş12 - 15 Yaş16 Yaş ve Yukarı
2501 - 3000 cm3 'e kadar1.628.900'ü aşmayanlar13Mevcut (TL)53.95246.94229.32215.7705.780
   Tahmini (TL)53.95257.73936.06619.3977.109,4
 1.628.900'ü aşanlar14Mevcut (TL)58.86451.20331.99117.2066.308
   Tahmini (TL)58.86462.98039.34921.1637.758,84
3001 - 3500 cm3 'e kadar1.628.900'ü aşmayanlar15Mevcut (TL)82.17373.94244.53722.2318.142
   Tahmini (TL)82.17390.94954.78127.34410.014,66
 1.628.900'ü aşıp 2.607.700'ü aşmayanlar16Mevcut (TL)89.65280.65648.58524.2458.893
   Tahmini (TL)89.65299.20759.76029.82110.938,39
3501 - 4000 cm3 'e kadar2.607.700'ü aşmayanlar17Mevcut (TL)129.201111.57065.70229.32211.674
   Tahmini (TL)129.201137.23180.81336.06614.359,02
 2.607.700'ü aşanlar18Mevcut (TL)140.960121.70771.68731.99112.734
   Tahmini (TL)140.960149.70088.17539.34915.662,82
4001 cm3 ve yukarısı3.096.500'ü aşmayanlar19Mevcut (TL)211.479158.57793.91742.20816.370
   Tahmini (TL)211.479195.050115.51851.91620.135,1
 3.096.500'ü aşanlar20Mevcut (TL)230.698172.998102.45846.04417.866
   Tahmini (TL)230.698212.788126.02356.63421.975,18

 

Taşıtların Yaşlarına Göre Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (MTV)

Motor Silindir Hacmi (cm3)Taşıt Yaşı1 - 3 Yaş4 - 6 Yaş7 - 11 Yaş12 - 15 Yaş16 ve Yukarı Yaş
100 - 250 cm3'e kadarMevcut (TL)899672496305115
 Tahmini (TL)1.105,77826,56610,08375,15141,45
251 - 650 cm3'e kadarMevcut (TL)1.8621.409899496305
 Tahmini (TL)2.290,261.733,071.105,77610,08375,15
651 - 1200 cm3'e kadarMevcut (TL)4.8082.8571.409899496
 Tahmini (TL)5.913,843.514,111.733,071.105,77610,08
1201 cm3 ve yukarısıMevcut (TL)11.6667.7074.8083.8171.862
 Tahmini (TL)14.349,29.479,615.913,844.694,912.290,26

Taşıtların Yaşlarına Göre Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (MTV) - 31/12/2017 Öncesi Kayıtlar

 

Motor Silindir Hacmi (cm3)Taşıt Yaşı1 - 3 Yaş4 - 6 Yaş7 - 11 Yaş12 - 15 Yaş16 ve Yukarı Yaş
1300 cm3 ve aşağısıMevcut (TL)4.8343.3721.8821.420499
 Tahmini (TL)5.9464.1482.3151.747613,77
1301 - 1600 cm3'e kadarMevcut (TL)8.4216.3143.6612.587993
 Tahmini (TL)10.3587.7664.5033.1821.221,39
1601 - 1800 cm3'e kadarMevcut (TL)14.88511.6266.8484.1681.612
 Tahmini (TL)18.30914.3008.4235.1271.982,76
1801 - 2000 cm3'e kadarMevcut (TL)23.45418.05710.6136.3142.487
 Tahmini (TL)28.84822.21013.0547.7663.059,01
2001 - 2500 cm3'e kadarMevcut (TL)35.17525.53415.9549.5283.766
 Tahmini (TL)43.26531.40719.62311.7194.632,18
2501 - 3000 cm3'e kadarMevcut (TL)49.05242.66926.65414.3295.259
 Tahmini (TL)60.33452.48332.78417.6256.468,57
3001 - 3500 cm3'e kadarMevcut (TL)74.70367.21840.48620.2037.409
 Tahmini (TL)91.88582.67849.79824.8509.113,07
3501 - 4000 cm3'e kadarMevcut (TL)117.462101.42759.73026.65410.613
 Tahmini (TL)144.478124.75573.46832.78413.053,99
4001 cm3 ve yukarısıMevcut (TL)192.250144.16685.37738.36314.885
 Tahmini (TL)236.468177.324105.01447.18618.308,55

 

 
