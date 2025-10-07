Kimlikten pasaporta, MTV'den yurt dışı harcına: 2026'nın tahmini ücret ve ceza tarifeleri

Her yıl olduğu gibi, milyonlarca vergi, harç ve ceza kalemindeki artışı belirleyen Yeniden Değerleme Oranı (YDO), Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belirlenmiş olacak.Yeniden Değerleme Oranı, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin 12 aylık Geçtiğimiz yıl (2025 yılı vergi ve harçları için) bu oran yüzde 43,93 olarak açıklanmıştı.

Bu yıl (2026 yılı vergi ve harçları için) ise oranın yüzde 22-24 aralığında bir rakam çıkması tahmin ediliyor. Belirlenen YDO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle kanunda belirtilen sınırlar içinde azaltılıp artırılabiliyor.

Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek değişiklikler çok geniş bir alanı kapsayacak. Başlıca zamlanması beklenen veya değişecek kalemler şunlardır:

Vergi ve Harçlar: Pasaport, ehliyet, MTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Noter kâğıdı harçları.

Cezalar: Tüm trafik cezaları (hız, kırmızı ışık, telefon kullanımı vb.) ve Vergi Usul Kanunu cezaları.

Çalışanlara Yönelik: Çalışanların yemek ücretleri ve ulaşım giderlerindeki gelir vergisinden istisna tutarlar.

Gayrimenkul ve Kira: Emlak vergisi, kira gelir vergisindeki istisna tutarı.

Finansal Sınırlar: Temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi istisna sınırı.

Teknolojik Ücretler: IMEI kayıt ücreti (yurt dışından getirilen telefonlar için).

Diğer Harçlar: Yurt dışı çıkış harcı, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri.