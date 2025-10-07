ARA
Çin döviz rezervlerini açıkladı

Çin'in döviz rezervinin, eylül ayında 3 trilyon 338 milyar dolara ulaştığı bildirildi.


Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Eylül 2025 dönemine ilişkin döviz rezervleri verisini açıkladı. Buna göre, ülkenin döviz rezervi, eylül ayı sonunda bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Ağustos ayına kıyasla 16,5 milyar dolarlık artış kaydeden rezervlerin toplam değeri, 3 trilyon 338 milyar dolara ulaştı.

İdareden yapılan açıklamada, eylül ayında ABD doları endeksinde hafif dalgalanmaların olduğu, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının genel olarak yükseldiğine dikkat çekildi.

Döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığına vurgu yapılan açıklamada, ekonomideki istikrar ve kalkınmadaki ilerlemenin de döviz rezervlerinin istikrarına katkıda bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.

