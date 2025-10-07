YÖS sınavı ne zaman? ÖSYM YÖS'e kimler başvurabilir?

Yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere yerleşmek isteyen öğrencilerin girdiği Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen bu sınav, uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına başvurularında kullanacakları önemli bir puanı belirliyor.

YÖS/2 SINAVI NE ZAMAN?

Yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere yerleşmek isteyen öğrencilerin girdiği Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) için kesinleşen tarih ve sonuç takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu.

ÖSYM'nin resmî sınav takvimine göre 2025-TR-YÖS/2 uygulaması 27 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav, Türkiye genelindeki belirlenen merkezlerde ve bazı yurt dışı sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak uygulanacak.

Sınav Günü: Adaylar, sınav günü sabah saatlerinde gerekli kimlik kontrolü yapıldıktan sonra sınav salonlarına alınacaktır.

YÖS/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların yerleştirme süreçleri için kritik önem taşıyan TR-YÖS/2 sınav sonuçlarının ne zaman ilan edileceği de belli oldu:

Sınav sonuçlarının, Kasım ayının ortasında açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmî web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası veya aday numarası ile öğrenebilecekler.

YÖS'E BAŞVURABİLECEK ADAYLARIN ŞARTLARI

ÖSYM tarafından düzenlenen Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) uygulamasına başvurabilmek için adayların, lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartlardan birini sağlamaları gerekmektedir:

Yabancı Uyruklular: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan tüm yabancı uyruklu kişiler.

Mavi Kart Sahipleri: Doğumla Türk vatandaşı olup, Türk vatandaşlığından çıkan ve çıkma izni alan (eski) Türk vatandaşları ile bunların altsoylarını belirten Mavi Kart (Türk vatandaşlığından çıkanlara ait kimlik belgesi) sahibi olanlar.

Çift Uyruklular (Sonradan TC Vatandaşı Olanlar): Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklu kişiler.

Yurt Dışı Lise Mezunu T.C. Vatandaşları: Lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - KKTC - liseleri hariç) tamamlayan T.C. uyruklular ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular.