İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı özel yayınında trafikteki can kaybını sıfırlama hedefine yönelik alınacak yeni önlemleri ve ağırlaştırılmış ceza baremlerini detaylıca açıkladı. Yerleşim yerleri içinde denetimlerin artırılacağını belirten Bakan, "Trafikte can kaybı ve yaralanmanın en büyük müsebbibi hız kuralı ihlali" dedi.
Hız İhlallerinde Yeni Ehliyet Alıkoyma Baremi
Bakan Yerlikaya, özellikle can güvenliğinin kritik olduğu yerlerdeki hız ihlallerine yeni bir barem sistemi getirdiklerini duyurdu:
Okul ve Hastane Önleri (30 km/s Limit):
76 km/s hızla gidenlerin ehliyeti 30 gün alınacak.
86 km/s hızla gidenlerin ehliyeti 60 gün alınacak.
96 km/s hızla gidenlerin ehliyeti 90 gün alınacak.
Tekrar Eden İhlaller: Bir yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücüler psikiyatri uzmanına yönlendirilecek.
Ambulans ve İtfaiye Yol Hakkı İhlaline Ağır Ceza
Yeni kanun teklifi ile acil durum araçlarına yol vermeyenlere yönelik yaptırımlar sertleşiyor:
5 yıl içinde 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyen sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek.
Kırmızı Işık İhlallerine Sıkı Takip
Kırmızı ışık ihlallerinin de can kayıplarındaki yüksek payı nedeniyle cezalar kademeli olarak artırılıyor:
1 yılda 3 kırmızı ışık ihlali: Ehliyete 30 gün el konulacak.
1 yılda 4 ihlal: Ehliyete 60 gün el konulacak.
1 yılda 5 ihlal: Ehliyete 90 gün el konulacak.
1 yılda 6 ihlal: Sürücünün ehliyeti iptal edilecek.
Cep Telefonu Kullanımında Para ve Ehliyet Cezası
Sürüş sırasında cep telefonu kullanımına karşı da ciddi yaptırımlar getiriliyor:
İlk İhlal: 5 bin lira para cezası.
Tekrarı Halinde: 10 bin lira para cezası.
Üçüncü İhlal: Ehliyete 30 gün el konulacak.
Dur İhtarına Uymama Cezası Artıyor
Polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücülere yönelik cezalar ağırlaştırıldı:
Ehliyete El Koyma: 60 gün belgesi alınıyor.
Trafikten Men: Araç 60 gün trafikten men ediliyor.
Para Cezası: 200 bin lira para cezası uygulanıyor.
Trafik Güvenliği İçin Yeni Aplikasyon Yolda
Bakan Yerlikaya, 2024'te günde 10 kişiye düşürülen hız ihlali sebebiyle ölümleri sıfırlamak istediklerini belirterek, radar denetimlerinin olduğu yerleri sürücülere gösterecek olan yeni radar aplikasyonunu yakında yayımlayacaklarını sözlerine ekledi.