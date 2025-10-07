Milli bayramımız olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kala, resmi tatil detayları da gündeme geldi. Cumhuriyetimizin kuruluşunun kutlandığı bu tarih, resmi tatiller takviminde yer alıyor.

28 EKİM SALI YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesindeki arife günü olan 28 Ekim 2025 Salı günü için resmi tatil düzenlemesi netleşti. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre, 28 Ekim günü yarım gün mesai uygulaması yapılacaktır.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan mesai, saat 13:00'e kadar devam edecektir.

Resmi tatil, öğleden sonra (saat 13:00'ten itibaren) başlayacaktır.

Bu uygulama kamu kurumları, özel sektör kuruluşlarının büyük bir kısmı ve okullar için geçerlidir.

Bu durumda, 28 Ekim Salı günü öğleden sonra başlayan tatil, 29 Ekim Çarşamba günü tam gün olmak üzere toplamda 1,5 günlük bir resmi tatil imkanı sunmaktadır.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim 2025 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı olmasından dolayı kamu, özel sektör, okullar resmi tatil olacak. Resmi tatillerde çalışması gereken özel sektör çalışanları ise ek mesai alacak.

29 EKİM'DE HANGİ KURUMLAR KAPALI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta tam gün resmi tatil olduğu için, kamu hizmetlerinin ve finansal işlemlerin büyük bir kısmı duracaktır. Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarının tamamı kapalı olacaktır. Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, bakanlıklar, emniyet müdürlükleri ve adliye binaları gibi tüm devlet daireleri hizmet vermeyecektir. Eğitim alanında ise ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler tatil yapacak; Milli Eğitim Bakanlığı, bayram törenleri nedeniyle okulların kapalı olduğunu resmî olarak duyurur. Finans sektöründe bankalar, borsa, döviz büroları ve PTT şubeleri çalışmayacak, noterler de resmî tatil nedeniyle hizmet dışı kalacaktır. Ancak sağlık alanında acil servisler ve hastaneler 7/24 açık kalmaya devam ederken, poliklinikler ve randevu sistemleri durdurulacaktır.