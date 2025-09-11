ARA
  5 uzmana göre iyi ebeveyn olup olmadığınızı gösteren 7 faktör

5 uzmana göre iyi ebeveyn olup olmadığınızı gösteren 7 faktör

Alman Focus Online 5 uzmana dayandırdığı haberinde iyi anne-baba olup olmadığınızı gösteren 7 faktörü sıralamış.


Son Güncellenme:
5 uzmana göre iyi ebeveyn olup olmadığınızı gösteren 7 faktör

Makaleye, ebeveynlerin kendilerini değerlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Makale, beş uzmanının görüşlerine dayanarak, iyi ebeveynliğin yedi temel özelliğine atıfta bulunuyor. Maddeler şöyle: 

1 Kendinize iyi bakıyorsunuz

Kendinize iyi bakıyorsunuz

Habere göre iyi ebeveynler, kendilerine ve ruh hallerine özen gösterirler. Bu, yalnızca çocuklarına değil, aynı zamanda çift olarak kendilerine de zaman ayırmayı içerir. 

Aile terapisti Mathias Voelchert bu konuda "Bunu başarmak, kendilerine ve çift olarak birbirlerine zaman ayırmakla mümkündür. Bu şekilde ebeveynler tekrar enerjilerini toplar, çift ilişkileri güçlenir ve neden birlikte olduklarını tekrar hatırlarlar. Bu sayede herhangi bir stres dönemi daha kolay atlatılabilir" diyor.

2 Çocuklarınıza saygı gösteriyorsunuz

Çocuklarınıza saygı gösteriyorsunuz

Çocuklar, kendilerine nasıl davranıldığını gözlemler ve öğrenirler. Saygı, sadece itaat değil, aynı zamanda kendi düşüncelerine değer verilmesi anlamına gelir.
 

3 Sevginizi koşulsuz sunuyorsunuz

Sevginizi koşulsuz sunuyorsunuz

Çocuklar, oldukları gibi kabul edilip sevildiklerini hissetmelidirler. Bu, onların kendilerini güvenle ifade etmelerini sağlar. Bu konuda beyin araştırmacısı Geralt Hüther "Bir çocuk kendisi olduğu için ve koşulsuz sevildiğini hissetmelidir. Bu, her çocuğun ihtiyaç duyduğu en önemli deneyimdir" diyor.
 

4 Güven oluşturuyorsunuz

Güven oluşturuyorsunuz

İyi ebeveynler, çocuklarına güven duyarlar ve çocukları da onlara güven duyar. Bu güven, çocukların kendi deneyimlerini yaşamalarına ve hatalardan ders çıkarmalarına olanak tanır.

5 Sorumluluk alıyor ve kendinizi sorguluyorsunuz

Sorumluluk alıyor ve kendinizi sorguluyorsunuz

İyi ebeveynler, ailedeki sorunlar nedeniyle çocuklarını suçlamazlar. 

Makaleye göre Mathias Voelchert, "İnsanlar arası ilişkilerin kalitesi ve ailedeki atmosferden ebeveynler sorumludur. Çünkü çocuklar, bu kadar karmaşık bir durumu ne kavrayabilir ne analiz edebilirler. Bunu kesinlikle kendi başlarına değiştiremezler" diyor. 

İyi ebeveynler sorumluluğu üstlenir, çocuğun belirli bir şekilde davranmasının nedenini sorgular, çözüm arar ve bu duruma yol açan kendi tavırlarını sorgular.

6 Baskı ve cezadan kaçınıyorsunuz

Baskı ve cezadan kaçınıyorsunuz

Baskı ve cezalar, çocukların içsel motivasyonlarını zedeler. İyi ebeveynler, çocuklarıyla işbirliği yaparak sorunları çözerler.

 

7 Çocuklarınızın davranışları, ebeveynliğinizin bir yansımasıdır

Çocuklarınızın davranışları, ebeveynliğinizin bir yansımasıdır

Çocukların davranışları, ebeveynlerin tutumlarını ve ilişkilerini yansıtır. Eğer çocuklar saygılı, empatik ve kendine güvenen bireyler olarak yetişiyorsa bu iyi ebeveynliğin bir göstergesidir.
 
