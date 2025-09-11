5 uzmana göre iyi ebeveyn olup olmadığınızı gösteren 7 faktör

Habere göre iyi ebeveynler, kendilerine ve ruh hallerine özen gösterirler. Bu, yalnızca çocuklarına değil, aynı zamanda çift olarak kendilerine de zaman ayırmayı içerir.

Aile terapisti Mathias Voelchert bu konuda "Bunu başarmak, kendilerine ve çift olarak birbirlerine zaman ayırmakla mümkündür. Bu şekilde ebeveynler tekrar enerjilerini toplar, çift ilişkileri güçlenir ve neden birlikte olduklarını tekrar hatırlarlar. Bu sayede herhangi bir stres dönemi daha kolay atlatılabilir" diyor.