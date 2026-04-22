  BM, ABD'nin İran'la geçici ateşkesi uzatma kararını memnuniyetle karşıladı

BM, ABD'nin İran'la geçici ateşkesi uzatma kararını memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la geçici ateşkesin uzatılmasına yönelik kararını memnuniyetle karşıladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

BM, ABD'nin İran'la geçici ateşkesi uzatma kararını memnuniyetle karşıladı

BM'nin internet sitesinden, ABD'nin İran ile geçici ateşkesin uzatılmasına yönelik kararına ilişkin açıklama yapıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ABD'nin ateşkesi uzatma kararını memnuniyetle karşıladığı bildirilen açıklamada, bunun, İran ile ABD arasında gerilimi azaltmaya ve diplomasi ile güven inşası için alan oluşturmaya yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi.

Tüm tarafların ateşkese zarar verebilecek eylemlerden kaçınmaya ve yapıcı şekilde müzakerelere katılmaya teşvik edildiği aktarılan açıklamada ayrıca, Genel Sekreter'in, Pakistan'ın görüşmeleri kolaylaştırma çabalarını desteklediği aktarıldı.

ABD Başkanı Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.

