Küresel bankalardan korkutan gümüş raporu: "Balon riski büyüyor"

UBS, HSBC ve Macquarie tarafından yayımlanan analizlerde, gümüş fiyatlarının temel ekonomik göstergelerin çok üzerine çıktığı ve "aşırı değerli" bir konuma ulaştığı vurgulandı. Uzmanlar, emtiadaki bu sert yükselişin sürdürülebilir olmadığını belirterek yatırımcıları yüksek volatilite ve olası satış baskısına karşı uyardı.
1 Göz Alıcı Yükseliş Sanayiyi Vurdu
2025 yılı boyunca yaklaşık yüzde 140 oranında değer kazanan gümüş, bireysel yatırımcıların odağı haline gelse de endüstriyel tarafta alarm zillerinin çalmasına neden oldu.
UBS analistlerine göre, fiyatların bu denli fırlaması özellikle güneş paneli üreticileri ve teknoloji sektöründe ciddi bir maliyet baskısı yarattı. Bu durumun gümüşe olan sanayi talebinde bir aşınmayı (talep erozyonu) beraberinde getirdiği belirtiliyor.
UBS raporunda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise gümüşün altından ayrışan riskli yapısı oldu. Analistler, altının arkasında güçlü bir merkez bankası alım desteği ve resmi rezerv niteliği bulunduğunu, ancak gümüşün bu tür bir kurumsal korumadan yoksun olduğunu ifade etti. Bu durum, gümüş piyasasını ani spekülasyonlara ve sert düşüşlere karşı çok daha kırılgan hale getiriyor. Nitekim gümüş, ocak ayında ons başına 120 doları aşarak tarihi bir zirve yapmış, hemen ardından gelen panik satışlarıyla sadece tek bir günde yüzde 30 değer kaybetmişti.
3 Banka analistlerinden temkinli öngörüler:
HSBC: Değerli metalin hâlâ ederinin üzerinde fiyatlandığını savunan banka, yukarı yönlü hareket alanının oldukça daraldığını savunuyor. HSBC analistlerine göre, ons altın yükseliş trendini korusa bile gümüşte geri çekilmeler yaşanabilir.
Macquarie: Stratejistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilerleyen süreçte atabileceği olası faiz artırım adımlarının emtia grubu üzerinde yeni bir baskı unsuru oluşturabileceğine dikkat çekiyor.
Jeopolitik Riskler: Küresel piyasalarda esen ABD-İran gerilimi rüzgarları ve petrol fiyatlarındaki dengesizlikler de gümüşteki dalgalanmayı (volatiliteyi) tetikleyen diğer kısa vadeli riskler olarak öne çıkıyor.