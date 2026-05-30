43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk: Kilit kavşak yoğunluğu havadan görüntülendi

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ya da tatil beldelerine giden milyonlarca vatandaş dönüş yoluna geçti.
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolunda oluşturduğu kilometrelerce trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ya da tatil beldelerine giden milyonlarca vatandaş dönüş yoluna geçti.
Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktası olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, gece saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda akşam saatlerinden itibaren yoğunluk etkili oldu.
Trafik ekipleri, yoğunluğun yaşandığı güzergahlarda önlem aldı. Ekipler, kavşaklar ve bağlantı yollarında trafiğin aksamaması için çalışma yaptı.
Türkiye'nin önemli kara yolu ulaşımı güzergahları arasında yer alan Kırıkkale'de de araç yoğunluğu arttı. Ankara-Samsun D-200 kara yolu ile Kırıkkale-Kayseri D-765 kara yolunun kesiştiği bölgelerde trafik akışı zaman zaman yavaşladı. 43 ilin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de, özellikle Ankara istikametine doğru araç yoğunluğu arttı.