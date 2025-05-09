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  • ABD ve Çin masaya oturuyor: Trump'tan Çin'e ‘Yüzde 80’ teklifi

ABD ve Çin masaya oturuyor: Trump'tan Çin'e ‘Yüzde 80’ teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent ve heyetinin İsviçre'de Çinli yetkililerle yapacağı görüşme öncesinde bu ülkeye uygulanan gümrük vergilerini yüzde 145'ten yüzde 80'e indirmeyi teklif etti.

09 Mayıs 2025 | 16:34
ABD ve Çin masaya oturuyor: Trump'tan Çin'e ‘Yüzde 80’ teklifi

Trump, Truth Social hesabından Çin'e uygulanması planlanan tarifeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Bakan Bessent'e atıfta bulunan Trump, "Çin'e yüzde 80 gümrük vergisi uygulanması uygun görünüyor. Scott Bessent'e kalmış." ifadelerini kullandı.

İsviçre'deki görüşme, Trump'ın Çin mallarına yüzde 145 gümrük vergisi uygulamasının ardından iki ülke arasında gerçekleştirilecek ilk resmi yüz yüze temas olacak.

ABD heyetine Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer liderlik ederken Çin tarafını Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng​​​​​​​ temsil edecek.

Görüşmelerde karşılıklı uygulanan tarifeler ve ticaret ilişkilerinin yeniden dengelenmesi ele alınacak.

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Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Limak Doğu Anadolu Çimento temettü tarihi ve miktarını duyurdu (2025)
Başkent Doğalgaz (BASGZ) temettü teklifini duyurdu
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
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