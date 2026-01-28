Dünyanın en zenginleri listesinde sıralama değişti: Kim yükseldi, kim geriledi?

Dünyanın en zenginleri listesinde üst sıralardaki sıralama değişti. Değişimde, ABD’li teknoloji ve e-ticaret şirketi Amazon’un Amazon Go ve Amazon Fresh mağazalarını kapatma kararı aldığını açıklaması etkili oldu.
Amazon, kapanan bazı mağazaların Whole Foods Market mağazalarına dönüştürülmesinin planlandığını da kaydetti.
Söz konusu gelişmenin ardından Amazon'un sahibi Jeff Bezos, Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde Sergey Brin’i geride bırakarak, üçüncülük koltuğuna oturdu.
Google'ın kurucularından Sergey Brin, bu yılın başında Bezos'un önüne geçerek dünyanın en zengin üçüncü kişisi olmuştu.
Öte yandan, listenin beşinci sırasında da bir değişim yaşandı. Buna göre, ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison listede şirketin hisselerindeki düşüşün ardından altıncı sıraya gerileyerek, beşinciliği Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'e kaptırdı.
İşte 28 Ocak 2026 tarihi itibarıyla dünyanın en zenginlerinin güncel listesi…
1 Elon Musk
Listenin zirvesinde Tesla, SpaceX şirketlerinin kurucu ortağı Elon Musk yer aldı.
Musk'ın toplam serveti 774,9 milyar dolar.
2 Larry Page
Listenin ikinci sırasında Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page yer aldı.
Page'in toplam serveti 273,6 milyar dolar.
3 Jeff Bezos
Sıralamada Jeff Bezos 254,7 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sırada kendine yer buldu.
4 Sergey Brin
Google'ın kurucularından Sergey Brin listenin dördüncü sırasında yer aldı.
Brin'in toplam serveti 252,4 milyar dolar.
5 Mark Zuckerberg
Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg beşinci sırada yer aldı.
Toplam serveti 230,7 milyar dolar.
6 Larry Ellison
Listenin altıncı sırasında ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison yer aldı.
Ellison'ın toplam serveti 222,6 milyar dolar.
7 Bernard Arnault ve ailesi
Fransız giyim markalarının sahibi Bernard Arnault ve ailesinin toplam serveti 13,5 milyar dolar azalsa da listede yedinci sıradaki yerini korudu.
Ailenin toplam serveti 168,6 milyar dolar.
8 Jensen Huang
Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang listenin sekizinci sırasında yer aldı.
Huang'ın toplam serveti 163,6 milyar dolar.
9 Steve Ballmer
Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer listenin dokuzuncu sırasında kendine yer buldu.
Ballmer'ın toplam serveti 146,5 milyar dolar.