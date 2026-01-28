ARA
  • Dünyanın en zenginleri listesinde sıralama değişti: Kim yükseldi, kim geriledi?

Amazon’un bazı mağazalarını kapatma kararı ile teknoloji şirketi Oracle hisselerindeki düşüş, dünyanın en zenginleri listesindeki sıralamayı değiştirdi. Amazon’un sahibi Jeff Bezos üçüncü sıraya yükselirken, Oracle’ın kurucusu Larry Ellison listede geriledi. Peki, bu gelişmelerin ardından dünyanın en zenginleri listesinde son tablo nasıl şekillendi?


Dünyanın en zenginleri listesinde üst sıralardaki sıralama değişti. Değişimde, ABD’li teknoloji ve e-ticaret şirketi Amazon’un Amazon Go ve Amazon Fresh mağazalarını kapatma kararı aldığını açıklaması etkili oldu.

Amazon, kapanan bazı mağazaların Whole Foods Market mağazalarına dönüştürülmesinin planlandığını da kaydetti.

Söz konusu gelişmenin ardından Amazon'un sahibi Jeff Bezos, Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde Sergey Brin’i geride bırakarak, üçüncülük koltuğuna oturdu.

Google'ın kurucularından Sergey Brin, bu yılın başında Bezos'un önüne geçerek dünyanın en zengin üçüncü kişisi olmuştu.

Öte yandan, listenin beşinci sırasında da bir değişim yaşandı. Buna göre, ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison listede şirketin hisselerindeki düşüşün ardından altıncı sıraya gerileyerek, beşinciliği Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'e kaptırdı. 

İşte 28 Ocak 2026 tarihi itibarıyla dünyanın en zenginlerinin güncel listesi…

1 Elon Musk

Elon Musk

Listenin zirvesinde Tesla, SpaceX şirketlerinin kurucu ortağı Elon Musk yer aldı.

Musk'ın toplam serveti 774,9 milyar dolar.

2 Larry Page

Larry Page

Listenin ikinci sırasında Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page yer aldı. 

Page'in toplam serveti 273,6 milyar dolar.

3 Jeff Bezos

Jeff Bezos

Sıralamada Jeff Bezos 254,7 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sırada kendine yer buldu.

4 Sergey Brin

Sergey Brin

Google'ın kurucularından Sergey Brin listenin dördüncü sırasında yer aldı. 

Brin'in toplam serveti 252,4 milyar dolar.

5 Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg beşinci sırada yer aldı. 

Toplam serveti 230,7 milyar dolar.

6 Larry Ellison

Larry Ellison

Listenin altıncı sırasında ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison yer aldı.

Ellison'ın toplam serveti 222,6 milyar dolar.

7 Bernard Arnault ve ailesi

Bernard Arnault ve ailesi

Fransız giyim markalarının sahibi Bernard Arnault ve ailesinin toplam serveti 13,5 milyar dolar azalsa da listede yedinci sıradaki yerini korudu.

Ailenin toplam serveti 168,6 milyar dolar.

8 Jensen Huang

Jensen Huang

Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang listenin sekizinci sırasında yer aldı.

Huang'ın toplam serveti 163,6 milyar dolar.

9 Steve Ballmer

Steve Ballmer

Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer listenin dokuzuncu sırasında kendine yer buldu.

Ballmer'ın toplam serveti 146,5 milyar dolar.

10 Inditex moda grubunun kurucusu ve eski başkanı

Inditex moda grubunun kurucusu ve eski başkanı

Zara'nın kurucu ortağı Amancio Ortega listenin 10. sırasında yer alıyor.

Ortega'nın toplam serveti 143,8 milyar dolar.
