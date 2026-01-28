Dünyanın en zenginleri listesinde sıralama değişti: Kim yükseldi, kim geriledi?

Dünyanın en zenginleri listesinde üst sıralardaki sıralama değişti. Değişimde, ABD’li teknoloji ve e-ticaret şirketi Amazon’un Amazon Go ve Amazon Fresh mağazalarını kapatma kararı aldığını açıklaması etkili oldu.

Amazon, kapanan bazı mağazaların Whole Foods Market mağazalarına dönüştürülmesinin planlandığını da kaydetti.

Söz konusu gelişmenin ardından Amazon'un sahibi Jeff Bezos, Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde Sergey Brin’i geride bırakarak, üçüncülük koltuğuna oturdu.

Google'ın kurucularından Sergey Brin, bu yılın başında Bezos'un önüne geçerek dünyanın en zengin üçüncü kişisi olmuştu.

Öte yandan, listenin beşinci sırasında da bir değişim yaşandı. Buna göre, ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison listede şirketin hisselerindeki düşüşün ardından altıncı sıraya gerileyerek, beşinciliği Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'e kaptırdı.

İşte 28 Ocak 2026 tarihi itibarıyla dünyanın en zenginlerinin güncel listesi…