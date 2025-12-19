Green Card başvurusu iptal mi edildi, neden askıya alındı? ABD'den Green Card açıklaması

ABD tarihinin en köklü göçmenlik programlarından biri olan Green Card (Çeşitlilik Vizesi - DV) çekilişi, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in açıklamasıyla resmen askıya alındı. Bu karar, aylardır başvuru ekranının açılmasını bekleyen milyonlarca aday için sürecin durduğu anlamına geliyor.

İşte bu kritik kararın detayları ve gerekçeleri:

Green Card Programı Neden Durduruldu?

Bakan Kristi Noem, programın askıya alınma talimatını bizzat Başkan Donald Trump'ın talimatıyla verdiğini belirtti. Kararın arkasındaki temel motivasyon "ulusal güvenlik" olarak açıklandı:

Brown Üniversitesi Saldırısı: Kararın alınmasındaki en taze gerekçe, 13 Aralık'ta Brown Üniversitesi'nde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıdır. Noem, saldırgan Claudio Manuel Neves Valente'nin ABD'ye 2017 yılında Green Card (DV1) ile girdiğini vurgulayarak, "Bu kişinin ülkemize girmesine asla izin verilmemeliydi," dedi.

2017 New York Saldırısı: Noem ayrıca, 2017 yılında New York'ta 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan DEAŞ bağlantılı kamyon saldırısının failinin de yine bu programla ülkeye girdiğini hatırlattı.

Güvenlik Soruşturması Eleştirisi: Program kapsamında her yıl yaklaşık 50 bin kişiye ikamet hakkı verilse de, yönetim mevcut güvenlik taramalarının yeterli olmadığını savunuyor.