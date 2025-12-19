Green Card başvurusu iptal mi edildi, neden askıya alındı? ABD'den Green Card açıklaması

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan bu karar, dünya genelinde milyonlarca göçmen adayını etkileyecek tarihi bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Kristi Noem tarafından yapılan açıklama, Ekim ayından bu yana green card başvuruların neden başlamadığına dair soru işaretlerini de gidermiş oldu.
ABD tarihinin en köklü göçmenlik programlarından biri olan Green Card (Çeşitlilik Vizesi - DV) çekilişi, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in açıklamasıyla resmen askıya alındı. Bu karar, aylardır başvuru ekranının açılmasını bekleyen milyonlarca aday için sürecin durduğu anlamına geliyor.
İşte bu kritik kararın detayları ve gerekçeleri:
Green Card Programı Neden Durduruldu?
Bakan Kristi Noem, programın askıya alınma talimatını bizzat Başkan Donald Trump'ın talimatıyla verdiğini belirtti. Kararın arkasındaki temel motivasyon "ulusal güvenlik" olarak açıklandı:
Brown Üniversitesi Saldırısı: Kararın alınmasındaki en taze gerekçe, 13 Aralık'ta Brown Üniversitesi'nde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıdır. Noem, saldırgan Claudio Manuel Neves Valente'nin ABD'ye 2017 yılında Green Card (DV1) ile girdiğini vurgulayarak, "Bu kişinin ülkemize girmesine asla izin verilmemeliydi," dedi.
2017 New York Saldırısı: Noem ayrıca, 2017 yılında New York'ta 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan DEAŞ bağlantılı kamyon saldırısının failinin de yine bu programla ülkeye girdiğini hatırlattı.
Güvenlik Soruşturması Eleştirisi: Program kapsamında her yıl yaklaşık 50 bin kişiye ikamet hakkı verilse de, yönetim mevcut güvenlik taramalarının yeterli olmadığını savunuyor.
DV-2026 Başvuruları ve Mevcut Durum
Ekim 2025'te başlaması beklenen ancak "rekor gecikme" yaşanan DV-2026 süreciyle ilgili son durum şöyle:
Derhal Durdurma: Noem, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'ne (USCIS) programı derhal durdurma talimatı verdiğini açıkladı.
Milyonlarca Başvuru: Geçtiğimiz yıl (2025 kurası) yaklaşık 20 milyon kişi başvurmuş ve eşlerle birlikte 131 binden fazla kişi bu hakkı kazanmıştı. Yeni karar, bu çapta bir kitlenin geleceğini belirsizliğe itti.
Hukuki Süreç Beklentisi: Green Card çekilişi bir yasayla (Immigration Act of 1990) düzenlendiği için, yönetimin bu programı bir idari kararla tamamen "yok etmesi" hukuki tartışmaları beraberinde getirebilir. Ancak "güvenlik" gerekçesi, yönetime geniş bir hareket alanı tanıyor.
Adaylar İçin Kritik Bilgiler
Vize Süreci Devam Edenler: Halihazırda DV-2025 çekilişini kazanmış ve mülakat bekleyenlerin durumu henüz netlik kazanmadı. Ancak "derhal durdurma" talimatı, vize basım işlemlerinin de askıya alınabileceği sinyalini veriyor.
Resmi Kaynak Takibi: Bu süreçte "Green Card başvuruları açıldı" şeklinde reklam yapan aracı kurumlara ve sahte sitelere karşı çok dikkatli olunmalıdır. Bakanlığın bu net açıklamasından sonra resmi bir geri adım atılana kadar yeni başvuru alınmayacaktır.
Önemli Hatırlatma: Bu kısıtlama sadece "Çekiliş" (Diversity Visa) yoluyla alınan Green Card'ları kapsamaktadır. Evlilik, iş teklifi veya yatırım gibi diğer yollarla alınan yeşil kart süreçleri şu an için bu kapsamın dışındadır.