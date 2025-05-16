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Çoğu erkek: Sarman kedilerin sırrı ortaya çıktı

Japon ve ABD'li bilim insanları, sarman kedilerin genellikle erkek olmasının genetik kodlarındaki bir bölümün eksik olmasından kaynaklandığını tespit etti.

15 Mayıs 2025 | 23:23
Çoğu erkek: Sarman kedilerin sırrı ortaya çıktı

Sarman kediler arasında erkeklerin çoğunlukta olması uzun süredir turuncu tüy geninin X kromozomunda bulunduğunu düşündürüyordu, ancak şimdiye kadar bu gen tam olarak tespit edilememişti. Yüzyıllık bir sürenin ardından bu hipotez nihayet doğrulandı.

Japonya'daki Kyushu Üniversitesi ve ABD'deki Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, sarman kedilerin tüylerine ve gözlerine sarı rengi veren pigmentasyon özelliklerinin cinsiyete bağlı olması nedeniyle kediler üzerine 2 ayrı çalışma yürüttü.

Çalışmalar sonucunda aynı bulguya ulaşan bilim insanları, sarı ve turuncu renkli kedilerin genetik kodunda bir bölümün eksik olduğunu ve bu eksikliğin, ARHGAP36 adlı genin daha aktif olmasına yol açtığını buldu.

ARHGAP36 geninin kedilerin derisi, tüyleri ve gözlerinde daha açık renk pigmentlerin üretilmesine neden olduğunu kaydeden bilim insanları, özellikle erkek kedilerin daha sık sarı renkte olmasının, bu genin X kromozomunda taşınmasından kaynaklandığını aktardı.

Bilim insanları, erkeklerde tek X kromozomu olduğu için tek bir eksik parçanın kediyi tamamen sarıya çevirebildiğini, dişi kedilerde ise iki X kromozomu olması nedeniyle genellikle alacalı tüy desenlerinin oluştuğunu kaydetti. ARHGAP36 geninin beyin ve hormon bezlerinin gelişiminde önemli rol oynadığını aktaran bilim insanları, bu genetik değişikliğin sağlık sorunları veya kedilerin mizacı üzerinde de etkisi olabileceğini ifade etti.

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Bir şirkette daha temettü kararı onaylandı
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı
Turkcell, temettü miktarı ve tarihini duyurdu (15 Mayıs)
Çelebi'den Hindistan açıklaması: Hukuki yollara başvurulacak
15 Mayıs borsada gün sonu rakamları
14 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Mayıs)
Emlak Konut GYO temettü miktarı ve ödeme tarihini duyurdu (2025)
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