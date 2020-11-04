ABD’de şu anki tabloda kıran kırana bir seçim yarışı devam ediyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Joe Biden 238, Cumhuriyetçilerin adayı Trump 213 delegeye ulaşmış durumda.

ABD’de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

En büyük yarış Nevada, Wisconsin, Kuzey Carolina, Pensilvanya, Michigan, Georgia‘da devam ediyor.

Ancak özellikle Nevada, Michigan, Wisconsin’de iki aday arasında binlerle ifade edilebilen çok az oy farkı var ve tablo her an değişebilir.

Georgia ve Kuzey Carolina’da yaklaşık yüzde 1.5, 2 oy farkı bulunuyor.

Pensilvanya’da ise mevcut durumda Trump önemli bir fark elde etmiş görünüyor. Ancak Demokratlar postayla kullanılan oyların sayılacak olması nedeniyle umutlu.

Söz konusu eyaletlerin seçici delege sayıları ve son durum şöyle:

Nevada (Biden önde): 6

Wisconsin (Biden önde): 10

Alaska (Biden önde): 4

Michigan (Biden önde): 16

Pensilvanya (Trump önde): 20

Kuzey Karolina (Trump önde): 15

Georgia (Trump önde): 16

Biden’ın seçimi kazanabilmesi için önde olduğu eyaletleri koruması gerekiyor. Michigan’da saat 17:22 itibarıyla Biden çok az farkla öne geçti. Seçimin bu şekilde tamamlanması Biden’a yetiyor.

Trump’ın seçimi kazanabilmesi içinse önde olduğu eyaletleri koruması, ayrıca Wisconsin, Nevada veya Michigan’dan birini kazanması gerekiyor.

Bu bıçak sırtı durum nedeniyle seçim sonuçlarının belli olmasının zaman alabileceği yorumu yapılıyor.

Saat 17:24 itibarıyla Google’ın canlı haritasındaki veriler şöyle: (En son verileri görmek için haritayı tıklayabilirsiniz)