Afganistan-Pakistan savaşında gerilim tırmanıyor: Karşılıklı operasyonlar ve ağır kayıplar var

Tolo News'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, Afganistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava kuvvetlerinin yerel saatle 11.00'de, Pakistan'ın çeşitli bölgelerine "misilleme" hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Bakanlık, saldırıların, Pakistan'ın Faisalabad kenti yakınlarındaki bir askeri kampa, Nowshera kentindeki bir ordu kışlasına, Jamrud ve Abbottabad bölgelerine düzenlendiğini belirterek, bu saldırılarda Pakistan'ın askeri merkezleri, tesisleri ve kurulumlarının hedef alındığını aktardı.

Pakistan tarafından düzenlenen operasyonlarda Afganistan tarafından 133 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin de yaralandığı öne sürülmüştü.

Pakistan ordusu: Afganistan ile karşılıklı saldırılarda 12 Pakistan askeri hayatını kaybetti

The Express Tribune gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, iki ülke arasındaki saldırılara yönelik basın açıklaması yaptı. Chaudhry, Pakistan'ın düzenlediği hava saldırılarında Afganistan genelinde 22 noktadaki askeri hedeflerin vurulduğunu ve en az 83 mevzinin imha edildiğini söyledi.

Afganistan'ın saldırılarında 12 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiğini, 27 askerin yaralandığını belirten Chaudhry, ülkesinin düzenlediği saldırılarda "274 Taliban savaşçısının" öldürüldüğünü ve 400'den fazla kişinin yaralandığını söyledi. Geo News kanalının haberinde de Pakistan hükümetinin, ülke genelinde özel veya ticari insansız hava araçlarının uçuşlarını yasakladığı aktarıldı.

Kabil'de çok sayıda büyük çaplı patlama



Öte yandan Afganistan'ın başkenti Kabil'de çok sayıda büyük çaplı patlama meydana geldiği belirtildi. Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin Kabil'deki kaynaklardan edindiği bilgiye göre TSİ 01.00 sularında kent merkezinde çok sayıda patlama yaşandı.

Afgan sosyal medyasında Pakistan'ın savaş uçaklarının bombardıman düzenlediği yönünde iddialar yer alırken, İslamabad yönetiminden bu yönde resmi açıklama gelmedi.

Pakistan devlet televizyonu PTV News'ün güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ordunun Kabil, Kandahar ve Paktia'daki bazı askeri tesisleri imha ettiği iddia edildi.

Güvenlik kaynakları, Kandahar'daki hava saldırılarında bir cephane deposu ve lojistik üssün de yok edildiğini aktardı.

Tolo News'ün haberine göre, Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Afgan güçlerinin Pakistan'ın Durand Hattı boyunca bulunan mevzilerine yönelik misilleme operasyonlarının yerel saatle gece 12'de sona erdiğini bildirdi.

Zerdari: Pakistan, barış ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyecek



Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Pakistan ordusunun yanıtının "kapsamlı ve kararlı" olduğunu belirten Zerdari, "Pakistan, barış ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyecek." ifadelerini kullandı.

Zerdari, "Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak ve hiç kimse bu yanıtın dışında kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan devlet televizyonu PTV News'e göre Başbakan Şahbaz Şerif de yaptığı açıklamada, Pakistan halkı ve silahlı kuvvetlerinin ülkenin güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya her zaman hazır olduğunu belirtti.

"Güçlerimiz her türlü saldırgan emeli ezip geçecek tam kapasiteye sahiptir." ifadelerini kullanan Şerif, saldırılara gereken karşılığın verileceğini kaydetti.

Dünyadan "itidal" çağrısı



Dünyanın dört bir yanından ülkeler ve liderler, dün gece saatlerinde çatışan Pakistan ve Afganistan'ı itidal göstermeye çağırdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan, Afganistan, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüşerek Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Birleşmiş Milletler



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan ile Pakistan arasındaki sınır çatışmalarını endişeyle takip ettiğini belirtti.

Guterres, tarafları, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya ve sivillerin korunmasını sağlamaya çağırdı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de sınır çatışmaları ve ölümcül hava saldırılarının ardından Afganistan ile Pakistan'a diyalog çağrısında bulundu.

Afganistan



Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Afganların vatanlarını savunmayı ve birlik içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Karzai, Pakistan'ın "kendi politikasını değiştirmesi ve Afganistan ile iyi komşuluk, saygı ve medeni ilişkiler yolunu seçmesi" gerektiğini ifade etti.

Çin



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin’de düzenlenen olağan basın toplantısında Pekin’in Pakistan ile Afganistan arasında yükselen gerilimden endişeli olduğunu belirterek, taraflara bir an önce ateşkes sağlama çağrısı yaptı.

Çatışmanın yol açtığı can kayıplarından büyük üzüntü duyduklarını ifade eden sözcü Mao, çatışmanın uzamasının ve tırmanmasının her iki taraf için de daha fazla zarara ve kayba yol açacağını kaydetti.

Mao, Çin’in terörün her biçimiyle mücadaleyi desteklediğinin altını çizerek, tarafları sakin ve itidalli davranmaya, aralarındaki farklılıkları diyalog ve müzakereyle uygun şekilde çözmeye çağırdı.

Rusya



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Afganistan ila Pakistan arasında sivillerin hayatını kaybettiği çatışmaların hızla tırmanmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Zakharova, "Dostlarımız Afganistan ve Pakistan'ı tehlikeli çatışmalardan kaçınmaya ve tüm farklılıkları siyasi ve diplomatik yollarla çözmek için müzakere masasına geri dönmeye çağırıyoruz." dedi.

İran



İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Mübarek ramazan ayında iki ülke, mevcut sorunları, iyi komşuluk çerçevesinde ve diyalog yoluyla çözmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, iki ülke arasındaki sorunların çözülüp işbirliğinin güçlendirilmesi için her türlü yardıma hazır olduklarını kaydetti.

Malezya



Malezya Başbakanı Enver İbrahim, çatışmaları "büyük bir endişe" ile karşıladığını belirterek, "Bu çatışmaların mübarek ramazan ayında yaşanması durumu daha da vahim hale getiriyor. Malezya, hem Pakistan'ı hem de Afganistan'ı itidale ve tüm askeri operasyonları bir an önce kesmeye davet ediyor." ifadelerini kullandı. İbrahim, bu anlaşmazlıkların tek çözüm yolunun da müzakere masası olduğunun altını çizdi.

İngiltere



İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper da yükselen tansiyondan dolayı derin bir endişe duyduğunu dile getirdi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapan Cooper, "Tüm tarafları tansiyonu düşürecek adımları derhal atmaya, daha fazla sivil can kaybı yaşanmasını önlemeye ve arabuluculuk yoluyla diyaloğa yeniden başlamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı



Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada da Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.