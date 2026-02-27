Vatandaşlık maaşı için detaylar netleşiyor: Kimler yararlanabilecek, şartlar neler?

Kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak anılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı’nın detayları netleşiyor. Peki vatandaşlık maaşından kimler yararlanabilecek? Vatandaşlık maaşı için başvuru şartları neler? Destek programından yararlanabilmek için gelir sınırı aranacak mı? İşte vatandaşlık maaşına ilişkin merak edilen ayrıntılar…
1 Kimler yararlanabilecek?
Vatandaşlık maaşından kimlerin yararlanabileceği en merak edilen konular arasında yer alıyor. NTV'den Sibel Can'ın haberine göre, programdan yararlanabilmek için sağlanması gereken koşullardan biri ailedeki gelirin net asgari ücretin 3'te birinden az olması olabilir.
Buna göre, vatandaşlık maaşı alabilmek için gelirin 9 bin 358 liradan fazla olmaması şartı aranabilir.
2 Ne kadar destek verilecek?
Bir diğer önemli konusu ise desteğin miktarı. Buna göre, aileye asgari ücretin yüzde 20'si oranında destek verilebileceği konuşuyor. Bunun yanında, konut ve çocuk başlıkları altında da ek destek sağlanacak.
Konut için asgari ücretin yüzde 15'i kadar elektrik, doğalgaz, barınma ve yakacak desteği sağlanacak. Çocuk yardımında verilecek destek ise asgari ücretin yüzde 5'i oranında yapılabilir.
3 Diğer senaryolar neler?
Konuya ilgili bir diğer senaryo ise söz konusu desteğin asgari ücretin yüzde 17'si oranında verilecek olması. Oranın bu şekilde olması durumunda konut desteğinin yüzde 12, çocuk desteğinin ise yüzde 5 olacağı tahmin ediliyor.
4 Tüm yardımlar tek bir kartta toplanacak
Son senaryo ise desteğin asgari ücretin yüzde 15'i oranında verileceği yönünde. Buna göre konut desteği yüzde 10, çocuk desteği ise yüzde 5 oranında verilebilir.
Öte yandan, tüm bu yardımların tek bir kartta toplanması planlanıyor. Bir kısmının ise nakit olarak çekilebileceği öğrenildi.
Diğer kısım ise kartla gıda, temizlik gibi ihtiyaçlar da indirimli karşılanacak.
5 Başvurular nasıl yapılacak?
Vatandaşlık maaşına başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Gelir testi işlemlerinde ise hane ziyareti yapılmayacak. Bu işlem için tek bir sistem üzerinden kontrol sağlanması planlanıyor.
Sisteme, SGK, gelir idaresi, banka hesap hareketleri, tapu gibi veriler dahil edilecek.
Başvuruda bulunanların söz konusu sisteme kayıt olması zorunlu olacak. Vatandaşlık maaşı almaya hak kazanan haneler aylık olarak düzenli kontrol edilecek.