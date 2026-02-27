Vatandaşlık maaşı için detaylar netleşiyor: Kimler yararlanabilecek, şartlar neler?

Bir diğer önemli konusu ise desteğin miktarı. Buna göre, aileye asgari ücretin yüzde 20'si oranında destek verilebileceği konuşuyor. Bunun yanında, konut ve çocuk başlıkları altında da ek destek sağlanacak.

Konut için asgari ücretin yüzde 15'i kadar elektrik, doğalgaz, barınma ve yakacak desteği sağlanacak. Çocuk yardımında verilecek destek ise asgari ücretin yüzde 5'i oranında yapılabilir.