Vanlı çiftçinin yüzü gülüyor: Bu projeyle besici kırsalda kalacak

Daha önce Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi kapsamında 100 koyun desteği alan Kamuran Çılgın da "Koyunumu 700'e çıkardım. Sürümü daha da büyütmeyi hedefliyorum. Hayvancılık yapmasaydık batıya göç edecektik. Daha önce buradan çok göç oldu ancak biz projeden faydalandığımız için gitmedik. Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu projeleri bize sundukları, bize bir ekmek kapısı açtıkları için minnettarız. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.