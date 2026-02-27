Her sene "Gelen Yaren mi değil mi?" diye tereddüt yaşadıklarını, bu sorunun cevabını kayığa konduğu zaman alabildiklerini anımsatan Tüydeş, şöyle devam etti:

"Leyleklerin hepsi birbirine benziyor. Fakat Yaren, diğer leyleklerden farklı olarak aynı yuvaya ve aynı kayığa konuyor. Adem amcanın kayığına konuyor. Bu yıl ki tereddüt de aslında Adem amcadan değil. Yol yorgunu olduğu, ilk geldiği günlerde hava, rüzgarlı ve yağışlıydı. Bu da onun biraz daha dinlenmesine sebep oldu. Çok rüzgarlı ve yağışlı havalarda zaten uçmuyorlar. O yüzden bizi, 2-3 gün merakta bıraktı, 'acaba mı?' dedirtti ama bugün sorunun cevabını öğrenmiş olduk. Esas olan olay gerçekleşti ve Nazlı zannettiğimiz ama aslında Yaren olan leyleğimiz, süzülerek yuvasından kayığa yeniden kondu."