"İftar ve sahur arasında en az 1,5 litre su içilmeli"

Ramazan ayında değişen beslenme düzeni ve gün boyunca süren susuzluk, vücudun sıvı dengesini doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, iftar ile sahur arasında en az 1,5 litre su tüketilmesini öneriyor. Ancak burada yalnızca miktar değil, tüketimin zamana yayılması da önem taşıyor. İftarda hızlı ve yüksek miktarda su tüketmek yerine, akşam saatlerine dengeli biçimde dağıtılan su alımı vücudun sıvıyı daha verimli kullanmasına yardımcı oluyor. Yetersiz sıvı alımı; baş ağrısı, halsizlik ve konsantrasyon düşüklüğü gibi günlük yaşamı etkileyen durumlara yol açabiliyor. Bu nedenle Ramazan boyunca planlı ve bilinçli su tüketimi, dengeli beslenmenin tamamlayıcı unsuru olarak öne çıkıyor.

DOĞAL KAYNAK VE MİNERAL DENGESİ ÖN PLANDA

Ramazan döneminde tüketiciler yalnızca daha fazla su içmeye değil, doğru suyu tercih etmeye de odaklanıyor. Uzmanlar; doğal kaynağından dolum yapılan, dengeli mineral yapısına sahip ve üretim süreçleri düzenli şekilde denetlenen suların tercih edilmesini öneriyor. Doğal kaynak sularında bulunan mineraller, günlük beslenmenin doğal bir parçası olarak kabul ediliyor. Bu nedenle suyun kaynağının belli olması, mineral yapısının korunması ve dolum süreçlerinin güvenilir biçimde yürütülmesi tüketiciler açısından önem taşıyor.

RAMAZANDA SU TÜKETİMİ 2 KATI ARTIŞ GÖSTERİYOR

Ramazan ayına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Badem Pınarı Su Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Badem; “Ramazan ayında gün boyunca sıvı alınamaması, iftar ile sahur arasındaki zaman dilimini daha kritik hale getiriyor. Uzmanların önerdiği şekilde en az 1,5 litre su tüketilmesi önemli; ancak bunun kısa sürede değil, akşam saatlerine dengeli biçimde yayılması gerekiyor. Tüketicilerin bu dönemde yalnızca daha fazla su içmeye değil, içtikleri suyun kaynağına ve üretim süreçlerine de daha fazla dikkat ettiğini gözlemliyoruz. 16 yıldır “İyi Su Herkes İçin” anlayışı ile hareket ediyoruz. Ramazan döneminde su tüketimi iki katı artıyor. Ev içi tüketimin artmasıyla birlikte arz sürekliliği de önem kazanıyor. Biz de bu dönemi yalnızca bir talep artışı olarak değil, aynı zamanda güveni koruma süreci olarak görüyoruz. Üretim planlamamızı Ramazan öncesinde yapıyor, doğal kaynağımızdan elde edilen suyun mineral yapısını koruyacak şekilde dolum süreçlerimizi sürdürüyor ve dağıtım organizasyonumuzu artan tüketim temposuna göre yapılandırıyoruz. Amacımız, tüketicilerin iftar ve sahur sofralarında düzenli ve güvenilir tedarike ulaşabilmesini sağlamak. Ramazan, aynı zamanda bilinçli tüketim alışkanlıklarının daha görünür hale geldiği bir dönem. Biz de bu bilinçli yaklaşımın bir parçası olarak kalite standardımızı ve operasyonel sürekliliğimizi korumaya odaklanıyoruz ”dedi.

