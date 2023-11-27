Alibaba'nın kurucu ortağı Jack Ma, 2019'da Alibaba'dan emekli olduğundan beri tarım sektörüne ilgi gösteriyor.



Basında çıkan haberlere göre Ma, Çarşamba günü Alibaba'nın merkezinin bulunduğu şehirde "Hangzhou Ma's Kitchen Food" adlı bir şirket kurdu. Hangzhou aynı zamanda Ma'nın memleketi.

South China Morning Post'un kurumsal bir sicil olan resmi Ulusal İşletme Kredi Bilgi Tanıtım Sistemi'ne dayandırdığı haberine göre, şirketin kayıtlı sermayesi 10 milyon Çin yuanı (1,4 milyon dolar).

South China Morning Post'taki raporda ayrıca şirketin önceden paketlenmiş gıdalar, hazır yemekler ve yenilebilir tarım ürünleri satmayı planladığı belirtiliyor. Jack Ma'nın bu hamlesinin, pandemi sonrası paketlenmiş gıda ve yaşam tarzı değişikliklerine yönelik artan taleplerle birlikte geldiği bildiriliyor. Pazar araştırmasına göre Çin'deki yerli hazır yemek sektörü önümüzdeki üç yıl içinde potansiyel bir büyüme görüyor.

Yeni İlgi Alanı: Tarım Teknolojisi

2019'da 55. doğum gününde Alibaba'nın başkanlığından istifa eden Ma'nın tarıma ilgisi, 2020 yılında Çin'in mali düzenleme sistemi hakkında yaptığı eleştirel bir konuşmayla Pekin'i kızdırması sonrası hükümetin işlerine yönelik başlattığı baskının ardından artmış görünüyor.

Ma, baskının ardından iki yıl boyunca kamuoyunun gözünden kayboldu. Kişisel serveti dibe vurdu ve şirketleri yüz milyarlarca dolar kaybetti. O zamandan beri sadece nadiren kamuoyunun karşısına çıkan Ma, son birkaç yıldır tarım teknolojisi üzerine çalıştı.

Ma, Ekim 2021'de İspanya'da tarım ve çevre sorunlarıyla ilgili teknolojiler hakkında bilgi edindi. Ayrıca tarım teknolojisi eğitimi almak için Hollanda, Japonya ve Tayland'a da seyahat etti. Mayıs ayında Tokyo Koleji, Ma'nın sürdürülebilir tarım ve gıda üretimini araştırırken bir yandan da öğretim görevlisi olarak çalışacağını duyurdu.