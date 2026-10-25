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Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon biletleri satışa çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon biletlerinin, bireysel yolcular için yarın saat 13.55'te satışa çıkacağını bildirdi.

Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon biletleri satışa çıkıyor

Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon seferlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trenin yeni sezonda da yolcularını ağırlayacağını belirten Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kış sezonunda, her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars yönündeki seferlerimiz 21 Aralık 2026-10 Mart 2027, Kars-Ankara yönündeki seferlerimiz ise 23 Aralık 2026-12 Mart 2027 tarihlerinde yapılacak." ifadesini kullandı.

"Biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından alınabilecek"

Uraloğlu, Ankara-Kars yönünde trenlerin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars-Ankara yönünde de çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edeceğini aktardı. Bilet satışlarına yönelik bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bireysel yolcularımız için bilet satışlarını, yarın 13.55'te başlatacağız. Biletler, TCDD Taşımacılık satış kanallarından temin edilebilecek. Turistik Doğu Ekspresi, gezi amaçlı duruşlarıyla yolculara güzergah üzerindeki şehirleri görme imkanı sunuyor. Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapacağız. Yolcularımız tren yolculuğunun yanı sıra Anadolu'nun tarihi ve kültürel değerlerini de yerinde görme fırsatı bulacak."

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