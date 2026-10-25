Daha az su daha az gübre... Tarımda devrim yaratan "faydalı bakteri" hamlesi

Yürütülen çalışmalar kapsamında binlerce bakteri elde edildiğini dile getiren Baştaş, şunları kaydetti:

"Bitkinin gübre alınımını azaltan, gübreyi daha etkili kullanmasını sağlayan bakteriler bulmamız çok işimize yaradı. Mesela azot çok kullanılan bir gübredir. Toprakların kirlenmesini ve tuzluluğunu önleme açısından da düşündüğünüzde öyle bakterilerimiz var ki şu anda elimizdeki bu bakteriler, azot kullanımını yüzde 20-25 oranında azaltmamıza vesile oldu. İlave olarak kuraklık ve su sıkıntısı büyük bir sorun. Su tüketimini bile yüzde 25'e varan oranda azaltabiliyoruz."