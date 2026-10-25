Goldman Sachs’tan çeyrek bilanço öncesi dev teknoloji raporu

CNBC Pro tarafından incelenen raporda; Microsoft, Alphabet, Zeta Global, Palantir ve CoreWeave yatırımcıların radarında olması gereken başlıca şirketler arasında sıralandı.

Microsoft’ta "Yapay Zeka Platformu" ve Sermaye Esnekliği Öne Çıkıyor

Goldman Sachs Analisti Gabriela Borges, Microsoft’un yapay zeka ürün ve hizmetlerine yönelik güçlü tüketici talebine işaret ederek şirketin yatırım harcamalarındaki esnekliğini övdü. Borges, Microsoft’a ilişkin değerlendirmesinde, “Keşif değerinin artık Microsoft'un yapay zeka platformunun genişliğine ve derinliğine, birim ekonomisine ve Azure'daki yatırım sermayesinin getirisine kaydığına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Zeta Global’in Notu "Al"a Yükseltildi

Pazarlama teknolojileri alanında faaliyet gösteren Zeta Global’in hisse notunu "nötr" seviyesinden "al"a çıkaran banka, şirketin pazar payını hızla artırdığını vurguladı. Analist Callie Valenti, kurumsal şirketlerin yapay zeka yatırımlarına öncelik vererek yazılım harcamalarını tek çatı altında toplama eğiliminde olduğunu belirtti. Valenti, Zeta’nın parçalı veri ve analiz araçlarını birleştiren platform altyapısı sayesinde bu dönüşümden en çok fayda sağlayacak aktörlerden biri olduğunu kaydetti.

Alphabet Hisselerinde "Endişeler Abartılı, Sabırlı Olun" Çağrısı

Yaklaşan kazanç raporu öncesinde Google ve YouTube’un çatı şirketi Alphabet’e olan güvenini koruyan analist Eric Sheridan, arama geliri büyümesi ve yapay zeka ajanlarına geçiş konusundaki hissedar kaygılarının abartıldığını savundu. Sheridan, bu yıl hisse performansının yüzde 2 artışla sınırlı kaldığını ancak mevcut seviyelerin alım fırsatı sunduğunu belirterek yatırımcılara sabır tavsiyesinde bulundu.

Palantir’e Savunma Desteği, CoreWeave’e Düzeltme Fırsatı

Goldman Sachs raporunda öne çıkan diğer iki şirket ise Palantir ve CoreWeave oldu:

Palantir: ABD Savunma Bakanlığı’nın (DoD) modernizasyon adımlarının ve ticari yapay zeka yazılımlarına olan talebin Palantir için ana büyüme motoru olacağı ifade edildi. Şirketin, hükümet anlaşmaları sayesinde kritik iş akışlarında konumunu sağlamlaştırdığı vurgulandı.

CoreWeave: Geleceğe dönük arz-talep dengesini tahmin etmenin zorluklarına rağmen, önümüzdeki 12 aylık periyottaki veri akışının şirket lehine olacağı tahmin edildi. Banka, hissede yaşanan son fiyat düzeltmesinin yatırımcılar için stratejik bir alım fırsatı sunduğunu belirtti.