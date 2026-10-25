Dron tehdidine karşı sınırsız cephane

ROKETSAN tarafından geliştirilen ALKA, Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması'nda yeteneklerini gösterdi.

ALKA, özellikle düşük maliyetle temin edilebilen, farklı faydalı yükler taşıyabilen ve saldırı amacıyla kullanılabilen insansız hava araçlarına karşı önemli bir savunma çözümü sunuyor. Güvenlik güçlerinin envanterinde yer alan sistem, askeri birliklerin ve kritik tesislerin korunmasında kullanılmasının yanı sıra ihracat potansiyeliyle de dikkati çekiyor.

Elektromanyetik karıştırma ve lazer teknolojilerini bir araya getiren sistem, düşük atış maliyeti, hassas hedef takibi ve farklı tehditlere karşı kullanılabilmesiyle modern muharebe sahasının ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Düşük atış maliyeti ve sınırsız cephane sunması sebebiyle ALKA, sürdürülebilir savaş ekonomisine de katkı sağlıyor.

ROKETSAN, sahadan elde edilen tecrübeler doğrultusunda ALKA'nın güç seviyesini, hedeflere müdahale yeteneğini ve çok katmanlı hava savunma sistemlerindeki rolünü geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Dronlar ve karşı tedbir sistemlerinin rekabeti gözler önüne serildi



30'dan fazla ülkeden askeri ekiplerin katıldığı organizasyon, askeri dron teknolojilerinin yanı sıra bu sistemlerin sahadaki kullanımına yönelik yeteneklerin uluslararası katılımcılara gösterilmesine de imkan sağladı.

Bugünün muharebe sahasında insansız hava araçları, yalnızca keşif ve gözetleme amacıyla kullanılan platformlar olmaktan çıkarak doğrudan saldırı gerçekleştirebilen sistemlere dönüştü. Ticari bileşenlerden yararlanılarak geliştirilebilen küçük dronlar, patlayıcı taşıyabilmeleri, düşük irtifalarda uçabilmeleri ve farklı yönlerden saldırı gerçekleştirebilmeleri nedeniyle askeri birlikler ve kritik tesisler açısından önemli bir tehdit oluşturuyor.

Özellikle birinci şahıs görüşü (FPV) üzerinden kontrol edilen dronlar, operatörün kamera görüntüleri aracılığıyla hedefe hassas biçimde yönelmesine imkan veriyor. Bu araçların saldırı amacıyla kullanılması, zırhlı araçlardan komuta merkezlerine, mühimmat depolarından personelin bulunduğu alanlara kadar geniş bir hedef kümesini tehdit altına alıyor.

Sabit kanatlı dronlar ise platformun tasarımına ve görev profiline bağlı olarak daha uzun süre havada kalma ve farklı mesafelerden hedefe yaklaşma imkanı sunabiliyor. Döner kanatlı araçlar, dikey kalkış ve iniş yapabilmeleri, havada asılı kalabilmeleri ve dar alanlarda manevra gerçekleştirebilmeleri sayesinde farklı operasyonel avantajlar sağlıyor.

Bu çeşitlilik, hava savunmasında tek bir tehdit tipine odaklanan çözümler yerine farklı boyut, uçuş karakteristiği ve güdüm yöntemlerine sahip araçlara karşı kullanılabilecek sistemlere duyulan ihtiyacı artırıyor.

ALKA'nın uluslararası yarışmada döner ve sabit kanatlı dronlara karşı gerçekleştirdiği yetenek gösterimi, sistemin bu farklı tehdit kategorilerine yönelik kullanım alanını ortaya koydu.

Sistemi benzer çözümlerden ayıran temel özelliklerden birini, elektromanyetik karıştırma ile lazerle tahrip yeteneklerini aynı sistem mimarisinde birleştirmesi oluşturuyor. Sistem, hedefin özelliklerine ve operasyonel ihtiyaca bağlı olarak iki farklı yöntemle müdahale edebiliyor. Elektromanyetik karıştırma sistemi, uygun koşullarda dronların kontrol veya seyrüsefer süreçlerini bozarak hedefi etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Lazer silahı ise hedef üzerinde yoğunlaştırılan enerjiyle fiziksel tahribat oluşturuyor.

ALKA saha gösterimi kapsamında sabit ve döner kanatlı her iki tehdit tipini de lazerle başarıyla etkisiz hale getirdi.

Yerdeki hedeflere karşı da etkili

ALKA'nın kullanım alanı havadaki dronların ötesine geçiyor. Sistem, el yapımı patlayıcı düzeneklerin ve patlamamış mühimmatın etkisiz hale getirilmesi için de kullanılabiliyor. Özellikle yol kenarlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcılar, konvoylar, devriye birlikleri ve lojistik unsurlar açısından ciddi risk oluşturuyor. Bu tür düzeneklere müdahale sırasında personelin patlayıcıya yaklaşması, güvenlik riskini artırıyor.

Yönlendirilmiş enerji teknolojileri, uygun koşullarda tehdide uzaktan müdahale edilmesini sağlayarak personelin tehlikeli bölgeye yaklaşma ihtiyacını azaltabiliyor. Böylece patlayıcı imha ekiplerinin güvenliği desteklenirken operasyonel süreçlerin daha kontrollü yürütülmesine katkı sunulabiliyor.

ALKA, Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması'ndaki saha gösteriminde yer hedefi olarak konumlandırılan el yapımı patlayıcıyı da imha etti.

ROKETSAN, ayrıca ALKA'nın çok katmanlı hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE kapsamında lazer silahı olarak görev yapmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Gerçek muharebe sahasında kendini kanıtlamış olması, ALKA'yı ÇELİKKUBBE için önemli bir unsur haline getiriyor.

ALKA'nın güvenlik güçlerinin envanterinde bulunması ve sistemin ihracatına yönelik görüşmelerin yürütülmesi, Türkiye'nin yönlendirilmiş enerji silahları alanındaki çalışmalarının uluslararası pazara taşınması açısından önem taşıyor. Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması'ndaki yetenek gösterimi de bu hedefe ulaşma doğrultusunda katkı sağlayacak.