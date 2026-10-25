İsrailli ekonomistler Netanyahu’nun kripto para planına karşı ortak bildiri yayımladı

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, aralarında eski İsrail Merkez Bankası yöneticileri ve kamuda görev yapmış üst düzey isimlerin bulunduğu 109 ekonomist Netanyahu’nun açıklamalarına ilişkin ortak mektup yayımladı.

Netanyahu'nun bankacılık sistemine yönelik yaptırımların aşılması için kripto para kullanılmasına işaret etmesini "şaşırtıcı" olarak nitelendiren mektupta, Netanyahu’nun ülkeyi bilerek uluslararası boykot ve izolasyona sürüklediği ve söz konusu izolasyonun "onarılmaz hasara" neden olacağı uyarısında bulunuldu.

Mektupta, Netanyahu’nun yaptırımları aşmak için kripto para kullanılması teklifinin "derin endişe ve kaygıya" yol açtığı belirtildi.

İsrail bankacılık sistemine yönelik yaptırımların şirketleri, ihracatçıları, yatırımcıları ve her şeyden önemlisi teknoloji sektörünü faaliyet gösteremez hale getireceği uyarısında bulunan mektupta, şu ifadelere de yer verildi:

"İşsizlik hızla artacak, yabancı yatırımlar tamamen kesilecek ve ülkenin küresel ekonomik konumu ağır darbe alacak. Bu durum vatandaşların günlük yaşamını da doğrudan etkileyecek. Kredi kartı kullanımı duracak, uluslararası e-ticaret platformlarına erişim engellenecek ve yabancı çalışanlar ülkelerine para transferi yapamadığı için ayrılmak zorunda kalacak. Sağlık sistemi ise tıbbi ekipman ve ilaç tedarikinde büyük sıkıntılar yaşayacak."

Güney Afrika, İran ve Rusya gibi yaptırımlara maruz kalan ülkeleri örnek gösteren açıklamada, söz konusu kısıtlamaların halkın yaşam standardını düşürdüğü ve devletin savunma harcamalarını finanse etme imkanını zayıflattığı hatırlatıldı.

İsrail Merkez Bankası, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımları aşmak için blokzincir teknolojisi ve kripto para birimlerini kullanma önerisini, "yaptırım uygulanmasını önleyin" diyerek reddetmişti.

Kanal 10 televizyonuna konuşan Netanyahu, 12 Batılı ülkenin işgal altındaki Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı almasına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, yaptırımları aşmak için alternatif bir ekonomik modele geçmeleri gerektiğini savunmuştu.

Netanyahu, yaptırımları aşmak için blokzincir teknolojisinin kullanılabileceğini ileri sürmüştü.