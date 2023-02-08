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Alman Deutsche Telekom, Türkiye aramalarını ücretsiz yaptı

Alman telekom şirketi Deutsche Telekom, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramaları 15 Şubat'a kadar ücretlendirmeyeceğini duyurdu.

08 Şubat 2023 | 09:18
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Alman Deutsche Telekom, Türkiye aramalarını ücretsiz yaptı

Deutsche Telekomdan yapılan açıklamada, yıkıcı depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye halkına taziyede bulunuldu.

Açıklamada, Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye 6 Şubat-15 Şubat tarihlerinde yapılan arama ve gönderilen SMS'lerden ücret alınmayacağı bildirildi.

Türkiye ve Suriye'deki müşterileri için veri dolaşımlarının da 15 Şubat'a kadar ücretsiz olacağı belirtilen açıklamada, Deutsche Telekomun depremzedeler için "Aktion Deutschland Hilft"e (Almanya Yardım Ediyor) bir milyon avro bağışta bulunacağı kaydedildi.

Deutsche Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Timotheus Höttges, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye ve Suriye'den gelen görüntülerin kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.

Höttges, "Depremden etkilenen pek çok kişinin çaresizliğine sadece şefkatle değil, somut yardımla yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Birçok şirket çalışanının, Türkiye veya Suriye'de akrabaları olduğunu kaydeden Höttges, dayanışmanın harika olduğunu belirtti.

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