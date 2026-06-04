Almanya'da bir ada açık artırmayla satışa çıkıyor: Eski askeri platform yeni sahibini bekliyor

Baltık Denizi'nde, Rügen Adası'nın güneydoğusunda bulunan eski Doğu Almanya (DDR) dönemine ait askeri platform, 4 Haziran'da Hamburg'da gerçekleştirilecek açık artırmada satışa çıkacak. Müzayede için başlangıç fiyatı 39 bin euro olarak açıklandı.

Uzun yıllardır atıl durumda

DW Türkçe'de yer alan habere göre, yapay ada Ostervilm adıyla biliniyor. Ada, yaklaşık 250 metrekare büyüklüğündeki bir platform ve bu platform üzerine inşa edilmiş bir binadan oluşuyor. Uzun yıllardır atıl durumda bulunan yapıda kapı ve pencerelerin yerinde olmadığı, ahşap bölümlerin zamanla zarar gördüğü ve pas ile küf oluşumlarının yaygınlaştığı belirtilirken, adanın yeniden kullanılabilmesi için kapsamlı bir yenileme çalışmasına ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.

Kuzey Alman Gayrimenkul Açık Artırmaları Şirketi'nin (Norddeutsche Grundstücksauktionen AG) verdiği bilgilere göre ada, Doğu Almanya (DDR) döneminde Halk Donanması'nın (Volksmarine) "manyetik giderme istasyonu" olarak hizmet veriyordu. Donanmaya ait gemiler, manyetik fünyeli mayınlar tarafından algılanmalarını önlemek amacıyla burada deniz tabanına döşenen kablolar aracılığıyla özel bir işlemden geçiriliyordu.

Düğün organizasyon alanı olarak kullanılabilir

Yaklaşık 10 metre derinliğindeki deniz alanına 1954 yılında 600 ahşap kazık üzerine kurulan platformda bir yaşam alanı ile çamaşırhane yer alıyor. Doğu Almanya'nın (DDR) yıkılıp, Federal Almanya ile birleşmesinin ardından mülkiyeti değişen ada, yıllar içinde kullanılmayarak atıl duruma düştü.

Müzayede yetkilileri, yapının mevcut durumunu ciddi şekilde yıpranmış olarak değerlendiriyor. Güncel görüntülerde platformun kuş pislikleriyle kaplandığı, çeşitli çatlaklar oluştuğu ve yapısal hasar izleri taşıdığı görülüyor.

Açık artırmayı organize eden şirketin temsilcilerinden Hanna Scheibeler ise adaya ilgi duyan alıcıların bulunduğunu belirterek, gelecekte yapının kumarhane, düğün organizasyon alanı ya da denizin ortasında hizmet verecek bir bara dönüştürülmesi gibi farklı fikirlerin gündeme geldiğini ifade etti.

"Tesis, uzun süreli yaşama elverişli değil"

Rügen yakınlarında bulunan Putbus kasabasında yaşayan Burkhard Lenz, DDR döneminde adada görev yapan askerleri tanıdığını belirterek tesisin uzun süreli yaşam için elverişli olmadığını, ayrıca içme suyu ve elektrik altyapısının bulunmadığını söyledi.

Adaya yönelik geçmişte yatırım planları hazırladıklarını anlatan Lenz, ancak 1990'lı yılların ortasında gerçekleştirilen ölçümler ve alınan uzman görüşleri sonrasında bu projelerden vazgeçtiklerini ifade etti.