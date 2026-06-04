Bakan Kurum duyurdu: TOKİ'den yeni konut kampanyası geliyor

AA Editör Masası'na konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, TOKİ'nin yeni konut kampanyasını duyurdu. Bakan Kurum, yeni kampanyayla 64 ilde 20 bin konutun satışa çıkarılacağını belirtti.

Kurum, "TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu, 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşların erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje" ifadelerini kullandı.

Konutların çoğunun bitme aşamasına geldiğini ifade eden Bakan Kurum, "2,1 milyondan başlayan 18 bin TL taksitli seçeneklerimiz var." dedi.

Konutların evi olmayanlara satılacağını ifade eden Bakan Kurum, tamamen peşin alanlara yüzde 25 indirim yapılacağını kaydetti.

Satış şartları ve başvuru süreci

TOKİ'nin yeni konut kampanyasına başvurmak için 18 yaşını doldurmak ve T.C. vatandaşı olmak gerekiyor. Ayrıca, eş ve kendi üzerine kayıtlı evin olmaması şartı da aranıyor.

Satış tarihlerinin ise 15 Haziran 2026 - 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacağı kaydedildi.

İstanbul da kiralık konut projesi

Bakan Murat Kurum, İstanbul'da yapılması planlanan kiralık konut projesine ilişkin de bilgiler paylaştı. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacaklarını kaydeden Bakan Kurum, ilk teslimlerin de bu sene eylül ayında yapılacağını ifade etti.

Bakan Kurum ayrıca, "3 yıl vatandaşımız bu evlerde oturabilecek ve 3 yıl sonra başka bir vatandaşımıza burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız." dedi.

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