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Kalyon Güneş yeni iş ilişkisini KAP'a duyurdu

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV), yurt içi yerleşik bir şirketle güneş enerjisi panellerinin anahtar teslim kurulumu ve devreye alınmasına ilişkin 812,5 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı.

Kalyon Güneş yeni iş ilişkisini KAP'a duyurdu

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV), yeni iş ilişkisine ilişkin KAP’a açıklama yaptı. Şirket, yurt içi yerleşik bir şirketle güneş enerjisi panellerinin anahtar teslim kurulumu ve devreye alınması konusunda sözleşme imzaladığını duyurdu.

Açıklamaya göre söz konusu sözleşmenin toplam bedeli KDV hariç 812.500.000 TL oldu. Projenin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması ve hasılata yansıması bekleniyor. Şirket, yeni iş ilişkisinin ciroya ve kârlılığa olumlu etki sağlamasının beklendiğini bildirdi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile yurtiçi yerleşik bir şirket arasında güneş enerjisi panellerinin anahtar teslim kurulumu ve devreye alınmasına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmenin toplam bedeli KDV hariç 812.500.000 TL olup, 2026 yılı sonuna kadar projenin tamamlanması ve hasılata yansıması beklenmektedir.

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