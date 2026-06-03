Victoria's Secret hisselerinde tarihi rekor: Bir günde yüzde 50 fırladı

Victoria's Secret hisseleri, iç çamaşırı perakendecisinin tüm markalarında çift haneli çeyreklik gelir büyümesi açıklamasının ardından yıllık tahminlerini yükseltmesiyle Salı günü yaklaşık %50 artarak rekor seviyeye ulaştı ve tarihinin en iyi gününü yaşamaya odaklandı.

Bu olumlu tahminler, CEO Hillary Super'ın indirimleri dizginleyerek ve markanın eski "seksi" imajına geri dönerek birkaç yıldır devam eden satış düşüşlerini durdurma çabalarının altını çiziyor.

2024 yılında göreve gelen Hillary Super Salı günü yaptığı açıklamada, "Victoria's Secret, PINK ve Beauty kültürel geçerlilik kazanıyor ve müşteri portföylerini genişletiyor; önümüzde güçlü bir ürün lansmanı, ortaklık ve marka anları zinciri var," dedi.

Sonuçlar ayrıca ABD'deki tüketici harcamalarındaki ikiye bölünmeyi de pekiştirdi. Yüksek gelirli alışverişçiler isteğe bağlı ve "olsa iyi olur" kategorisindeki ürünlere harcama yapmaya devam ederken, düşük gelirli haneler kalıcı enflasyonist baskı ve ekonomik belirsizlik nedeniyle harcamalarını kısıyor. Victoria's Secret hisseleri, seansın erken saatlerinde 81,28 dolar ile rekor seviyeyi gördükten sonra en son %40 artışla 75,61 dolardan işlem görüyordu. Son kapanış itibarıyla hisse senedi, son 12 ayda değerini neredeyse üçe katladı. Ortex verilerine göre, şirketin halka açık hisselerinin yaklaşık %19'u açığa satılmış (shorted) durumda; bazı analistler bu yüksek seviyenin hisseyi bir "açığa satış sıkıştırmasına" (short squeeze) açık bırakabileceğini söylüyor.

Victoria's Secret şimdi, 2026 mali yılı net satışlarının, önceki 6,85 milyar ila 6,95 milyar dolarlık tahminine kıyasla, 7,03 milyar ila 7,13 milyar dolar aralığında gerçekleşmesini bekliyor.

LSEG verilerine göre, 2 Mayıs'ta sona eren üç aylık dönemde satışlar %15 artarak 1,56 milyar dolara ulaştı. Bu durum, şirketin üst üste dördüncü çeyrekte de büyüme kaydettiğini gösterirken, 1,52 milyar dolarlık beklentileri de aşmış oldu.