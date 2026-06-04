Bir şirket sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu: Yüzde 860

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGMT), sermaye artırımı işlemlerine ilişkin KAP’a açıklama yaptı. Şirket, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere yapılacak %860 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre şirketin 265.000.000 TL olan mevcut sermayesi, 2.279.000.000 TL artırılarak 2.544.000.000 TL’ye çıkarılacak. Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında A grubu paylar için 406.350.000 TL, B grubu MEGMT payları için ise 1.872.650.000 TL nominal değerli pay ihraç edilecek.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.05.2026 tarihli toplantısında; önceki alınan bedelsiz kararına istinaden VUK'a uygun olması açısından kararı revize etmiştir.

1- Şirket'in 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 265.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin SPK'nın Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'ndeki hükmüne istinaden tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %860 oranında artış ile 2.279.000.000 TL artırılarak 2.544.000.000 TL’ye çıkartılmasına,



2- İç kaynaklardan yapılacak olan 2.279.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının tamamının TFRS'ye göre hazırlanan mali tablolarda yer alan 1.046.789.257 TL tutarının hisse senedi ihraç primlerinden ve 1.232.210.743 TL tutarının ise geçmiş yıl karları kalemlerinden karşılanmasına,



3-Şirket sermayesinin %860 olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 406.350.000 TL nominal değerli A grubu ve 1.872.650.000 TL nominal değerli B grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,



4-İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilişkin olarak esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine,



5-Başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.



Şirketimizin 11.05.2026 tarih ve 2026/23 karar sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, şirket iç kaynaklarından yapılacak olan 2.279.000.000 TL tutarındaki sermaye artışına ihraç belgesinin onaylanması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na gerekli başvuru bugün yapılmıştır.