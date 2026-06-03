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Yabancı yatırımcı hisse satmaya devam etti

Yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Mayıs haftasında 293,1 milyon dolarlık hisse senedi, 334,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 36,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yabancı yatırımcı hisse satmaya devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler 22 Mayıs haftasında 293,1 milyon dolarlık hisse senedi, 334,8 milyon dolarlık DİBS ve 36,5 milyon dolarlık ÖST sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 15 Mayıs haftasında 44 milyar 399,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 22 Mayıs haftasında 41 milyar 532,6 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 60,2 milyon dolardan 14 milyar 515,6 milyon dolara inerken, ÖST stoku 1 milyar 588,9 milyon dolardan 1 milyar 545,8 milyon dolara geriledi.

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