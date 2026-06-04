Radarlar ve kamu güvenliği ASELSAN’a emanet:. 271,5 milyon dolarlık yeni sözleşme

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik yeni sözleşmeler imzalandı.



Sözleşmelerin toplam tutarı 271.454.294 ABD doları olarak açıklandı. Teslimatların 2026-2033 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Şirket, yeni iş ilişkisinin ciroyu olumlu etkileyeceğini bildirdi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Radar ve Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 271.454.294 ABD Doları olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 ile 2033 yılları arasında gerçekleştirilecektir.