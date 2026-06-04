ARA
DOLAR
45,96
0,01%
DOLAR
EURO
53,60
0,47%
EURO
ALTIN
6560,52
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Radarlar ve kamu güvenliği ASELSAN’a emanet:. 271,5 milyon dolarlık yeni sözleşme

Radarlar ve kamu güvenliği ASELSAN’a emanet:. 271,5 milyon dolarlık yeni sözleşme

ASELSAN Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ASELS), Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam 271,5 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı.

Radarlar ve kamu güvenliği ASELSAN’a emanet:. 271,5 milyon dolarlık yeni sözleşme

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik yeni sözleşmeler imzalandı. 

Sözleşmelerin toplam tutarı 271.454.294 ABD doları olarak açıklandı. Teslimatların 2026-2033 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Şirket, yeni iş ilişkisinin ciroyu olumlu etkileyeceğini bildirdi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Radar ve Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 271.454.294 ABD Doları olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 ile 2033 yılları arasında gerçekleştirilecektir.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL