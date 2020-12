İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Sturgeon, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasında varılan ticaret anlaşmasının Brexit’le kendilerinden alınanı telafi edemeyeceğini belirterek bağımsızlık çağrısı yaptı.

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, anlaşmanın sağlandığına dair haberlerin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Brexit’in İskoçya halkının iradesine aykırı olduğunu kaydeden Sturgeon, “Brexit’in bizden aldıklarını telafi edecek hiçbir anlaşma yok. Bağımsız bir Avrupa ülkesi olarak kendi geleceğimizin haritasını çizme zamanı.” ifadesini kullandı.

Before the spin starts, it’s worth remembering that Brexit is happening against Scotland’s will. And there is no deal that will ever make up for what Brexit takes away from us. It’s time to chart our own future as an independent, European nation.

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 24, 2020