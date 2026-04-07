Artemis II’nin paylaştığı Dünya görüntüsü gündem oldu: Neden eskisine göre daha soluk?

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA’nın Artemis II görevindeki astronotlar, Ay’a doğru yol alırken Dünya’nın yeni bir görüntüsünü kaydetti.

Kısa sürede yayılan fotoğraf, Dünya’nın beklenenden daha soluk görünmesiyle öne çıktı. Görüntüyü, görevin komutanı Reid Wiseman Orion uzay aracının ana pencerelerinden birinden çekti.

İki ayrı kare paylaşıldı

Wiseman, iki ayrı kare paylaştı. İlk fotoğrafta Dünya’nın eğik bir bölümü, Orion kapsülünün penceresinden görülebiliyor. İkinci karede ise gezegenin tamamı görülüyor. Okyanusların üzerinde hareket eden beyaz bulut kuşakları net şekilde seçilirken, NASA’ya göre görüntüde parlak bir yeşil kutup ışığı da dikkat çekiyor.

"1972’de çekilen fotoğraf neden daha iyi görünüyor?"

NASA, yeni görüntüyü X platformundaki hesabından yayımladı. Ajans, aynı paylaşımda 1972’de Apollo 17 ekibi tarafından çekilen ikonik Dünya fotoğrafını da paylaşımına ekledi.

Ancak, birçok kullanıcı daha gelişmiş görüntüleme teknolojilerine rağmen yeni karelerin, 54 yıl önce Apollo 17 tarafından çekilen fotoğraflara göre daha sönük kaldığını dile getirdi. Kullanıcılar, "1972’de çekilen fotoğraf neden daha iyi görünüyor?", "Dünyanın eski fotoğrafları daha net görünürken, bu yeni fotoğraflar bulanık görünüyor. Bunun sebebi kamera kalitesi mi yoksa iklim değişikliği mi?" , "Gezegen kirlilik yüzünden mi böyle görünüyor?" gibi yorumlarda bulundu.

Fotoğraflardaki farkın sebebi ne?

Bazı kullanıcılar, iki görüntü arasındaki farkın temel nedeninin ışık koşulları ve çekim teknolojisi olduğunu ifade etti. Onlara göre 2026 tarihli kare, Dünya’nın bir bölümünün geceye denk geldiği bir anda çekildi. Bu durum da kavisli bir ışık bandı oluştururken genel görüntünün daha soluk görünmesine yol açtı.

Ayrıca, 1972’de Apollo 17 tarafından çekilen fotoğraf, 70 mm Hasselblad filmle kaydedildi. Doğru güneş açısıyla yakalanan bu kare, film teknolojisinin sunduğu yüksek kontrastla öne çıktı.

Artemis II karesi ise modern dijital sensörlerle kaydedildi. Ancak değişen ışık koşulları, atmosferdeki pus etkisi ve sosyal medya için yapılan düzenlemeler, görüntünün kontrastını bir miktar zayıflatmış olabilir.