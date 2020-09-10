AstraZeneca CEO’su Pascal Soriot, geliştirdikleri aşının klinik deneylerinin yan etki endişeleriyle durdurulmasını ilişkin açıklama yaptı. Soriot, aşı gönüllüsüne koyulan teşhisi bilmediğini ve deneylerin başlayacağı tarihin bağımsız bir güvenlik komitesine bağlı olduğunu söyledi.

AstraZeneca CEO’su Pascal Soriot, geliştirdikleri aşının klinik deneylerinin yan etki endişeleriyle durdurulmasını ilişkin açıklama yaptı.

Soriot’un açıklamalarından satırbaşları;

“Bir aşı denemesinin duraklatılması çok yaygın bir durum, fark artık artık dünya izliyor. Rahatsızlanan deneğe hangi teşhisin konulduğunu henüz bilmiyorum. Omurilikte iltihaplanma (transvers miyelite) testleri sürüyor. Ama bunun kesin olduğunu söyleyemem. Aşı denemelerine ne zaman yeniden başlanacağına bağımsız bir güvenlik komitesinin karar verecek. Bu aşının insanları koruyup korumayacağını yıl sonundan önce bileceğiz.”

NEW YORK TİMES OMURİLİK İLTİHABI GÖRÜLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

İngiltere’de Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen corona virüs aşısı, dün klinik deneylerin üçüncü aşamasında bir katılımcıda “ciddi ve beklenmedik” yan etki görülmesi üzerine durduruldu. Araştırmaya yakın bir kaynak, İngiltere’deki testlere katılan kişinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

AstraZeneca, hastalığın ne olduğunu açıklamadı. Ancak New York Times gazetesi, hastaneye kaldırılan kişide omurilik iltihabı görüldüğünü yazdı.