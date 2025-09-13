Berlin restoranları müşteriden umudu kesti

Makaleye göre Hackescher Markt’taki restoranlar pek hareketli değil. 21.00'den sonra hayat duruyor. Artan maliyetler ve azalan müşteri sayısını telafi etmek için yaz sezonu başında yemek fiyatlarına zam gelmiş ama masalar daha da boşalmış.



Habere göre yılın ilk yarısında 5,9 milyon ziyaretçi olmuş, bu da %1,8 düşüş anlamına geliyor. Geceleme sayısı ise %3 azalarak 13,9 milyona gerilemiş. Kentte otellerin doluluk oranı %52,8’de kaldı. Yani her iki yataktan biri boş kalmış durumda.

Focus'a konuşan Park Inn Oteli’nin genel müdürü Jürgen Gangl, turizm politikasını eleştiriyor ve "20 yıldır buradayım ama bu kadar dağınık ve yanlış bir turizm politikası görmedim" diyor. Gangl’e göre asıl darbe, konaklama vergisinin %5’ten %7,5’e çıkarılıp artık iş seyahatlerine de uygulanması olmuş. Ayrıca Berlin’in kongre merkezi eksikliği, eski fuar alanlarının kötü durumu ve artan vergiler nedeniyle düşük maliyetli havayolu şirketlerinin seferleri azaltması turizmi ciddi biçimde baltalıyor.

2019’da Berlin 35 milyon yolcu ağırlarken 2024’te bu sayı 25 milyona düştü.

