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Teknoloji devinden küçülme hamlesi: Microsoft binlerce çalışanını işten çıkaracak

Microsoft, küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 2,1'ine denk gelen 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Yeniden yapılanma kapsamında en büyük değişim ticari operasyonlar ve Xbox birimlerinde yaşanırken, şirket yönetimi kararın doğrudan yapay zekâ nedeniyle alınmadığını vurguladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Teknoloji devinden küçülme hamlesi: Microsoft binlerce çalışanını işten çıkaracak

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, organizasyon yapısını yeniden şekillendirme kararı aldı. Şirket, değişen teknoloji sektörü ve müşteri beklentilerine uyum sağlamak amacıyla dünya genelinde yaklaşık 4 bin 800 pozisyonu kaldıracağını açıkladı. Kararın, Microsoft'un küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 2,1'ini kapsadığı belirtildi.

İşten çıkarmalar hangi birimleri etkileyecek?

Microsoft İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Amy Coleman tarafından çalışanlara gönderilen notta, şirketin iş gücü planlaması ve yeniden yapılanma sürecine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Şirketin insan kaynağını, yatırımlarını ve enerjisini hızla değişen teknoloji sektöründe müşterilere hizmet vermeyi sürdürecek önceliklere odakladığı belirtilen notta, bu kapsamda dünya genelindeki iş gücünün yaklaşık yüzde 2,1'ini oluşturan 4 bin 800 pozisyonun kaldırılacağı bildirildi.

Notta, söz konusu organizasyonel değişikliklerin ağırlıklı olarak şirketin "ticari" ve "Xbox" birimlerinde gerçekleşeceği kaydedildi.

Son bir yılda 4 binden fazla çalışan farklı görevlere geçirildi

İşten çıkarma ihtiyacını azaltmak için alternatif yolların arandığına işaret edilen notta, son bir yıl içinde 500'ü bu ay olmak üzere 4 binden fazla çalışanın şirketin en yüksek öncelikli alanlarındaki yeni rollere kaydırıldığı aktarıldı.

Microsoft'tan yapay zekâ açıklaması

Notta teknolojinin inşa edilme, dağıtılma ve kullanılma şeklinin büyük bir hızla dönüştüğü vurgulanarak, müşteri ihtiyaçlarının ve iş modellerinin de bu değişime ayak uydurmak zorunda olduğu belirtildi.

İşten çıkarmaların doğrudan yapay zeka kaynaklı olmadığına işaret edilen notta, şunlar kaydedildi:

"Bugün iptal edilen pozisyonların yapay zeka ile değiştirilmediğini açıkça belirtmek isterim. Aynı zamanda gerçek olan şu ki, yapay zeka işin yapılma şeklini değiştiriyor. Her gün yaptığımız bazı görevler artık otomatikleştirilebiliyor ve bu da iş geliştikçe hepimizin öğrenmeye, yeni beceriler inşa etmeye ve uyum sağlamaya devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor."

Notta ayrıca, Microsoft'un bu dönüşüm yolculuğunun henüz başlarında olduğu belirtilerek, ilerleyen dönemde şirketin diğer faaliyet alanlarında da benzer değişikliklerin yapılabileceği ifade edildi.

Etiketler
Microsoft teknoloji işten çıkarma yapay zeka çalışan çalışma hayatı teknoloji haberleri iş gücü
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