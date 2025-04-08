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Beyaz Saray 90 gün iddiasını yalanladı

Beyaz Saray, Trump'ın tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine dair haberleri yalanladı

07 Nisan 2025 | 18:39
Beyaz Saray 90 gün iddiasını yalanladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklılık esasına dayalı tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine dair haberlerin "yalan haber" olduğunu söyledi. 

Sosyal medyada, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'e atfedilerek Trump'ın tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine dair haber çıkmıştı. Söz konusu haber, ABD’de hisse senedi yatırımcılarının birkaç dakikalığına iyimserliğe kapılmasına sebep olarak, endekslerde kısa süreli toparlanmaya neden olmuştu.

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THY, Sabancı, Sasa, Tofaş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
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