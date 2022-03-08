Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD’nin Rusya’dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını açıkladı.

Amerikan petrol ve gaz şirketlerine de seslenen Başkan, savaşın ve etkilerinin, Amerikan tüketicisini sömüren “aşırı fiyat artışları yapmak için bir mazeret” olmadığını söyleyerek, buna müsamaha göstermeyeceğini de sözlerine ekledi.

Biden, “Rusya’nın saldırganlığı hepimize mal oluyor. Ve vurgunculuk zamanı değil. Neye müsamaha göstermeyeceğimiz konusunda net olmak istiyorum” dedi.