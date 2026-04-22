Bursa Teknik Üniversitesi tarafından hayata geçirilecek "Robot Köpeklerle Geleceğe Adım: Yürüyen Teknolojiler" projesiyle ortaokul ve lise öğrencileri robotik dünyasıyla tanışacak. Program kapsamında 80 öğrenciye robotik teknolojilerin temelleri ile bacaklı robotların kullanımına ilişkin eğitim verilecek.

İhlas Haber Ajansı

Ortaokul ve lise öğrencileri robotik dünyayla buluşacak

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan "Robot Köpeklerle Geleceğe Adım: Yürüyen Teknolojiler" başlıklı proje, Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında destek aldı.

Proje kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerinin bacaklı robot teknolojilerine yönelik farkındalığının artırılması, bu alanda temel bilgi ve beceriler edinmeleri amaçlanıyor.

Proje, 80 öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek

Bursa genelinde eğitim gören 7. ve 8. sınıf ile 9. ve 10. sınıf düzeyindeki toplam 80 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek proje, 29 Haziran - 2 Temmuz 2026 ve 31 Ağustos- 3 Eylül 2026 tarihleri arasında iki ayrı dönem halinde düzenlenecek.

Öğrenciler, kendi robot projelerini tasarlayacak

Proje kapsamında öğrenciler dört ana başlıkta eğitim alacak. İlk aşamada robotik teknolojilerin temelleri ve bacaklı robotların kullanım alanları anlatılacak. Ardından öğrenciler, robotların programlanması ve kontrolü üzerine uygulamalı çalışmalar gerçekleştirecek. 

Sürecin devamında kendi robot projelerini simülatif ortamda tasarlayan öğrenciler, final aşamasında geliştirdikleri projeleri gerçek robotlar üzerinde test ederek yarışma ortamında sergileyecek.

Eğitimler uygulamalı olarak gerçekleşecek

Eğitimler, BTÜ'nün robotik, elektronik ve mekatronik laboratuvarlarında uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Proje sonunda öğrencilerin robotik tasarım ve programlama becerilerinin gelişmesi, takım çalışması ve problem çözme yetkinliklerinin artması hedefleniyor.

"Geleceğin teknolojilerine hazırlamayı hedefliyoruz"

Proje ekibini tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "Üniversite olarak yalnızca akademik eğitimle sınırlı kalmıyor, gençlerimizi erken yaşta bilim ve teknolojiyle buluşturmayı önemsiyoruz. Bu proje ile yalnızca üniversite öğrencilerimizin değil ortaokul ve lise öğrencilerimizin robotik ve yapay zekâ alanlarına ilgisini artırarak onları geleceğin teknolojilerine hazırlamayı hedefliyoruz" dedi.

Eğitici kadroda yer alacak isimler

Proje, BTÜ Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Mekatronik Mühendisliği Bölümü iş birliğinde yürütülecek. Projenin yürütücülüğünü Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Düven üstlenirken, Prof. Dr. Gökhan Gelen, Doç. Dr. Murat Peker, Dr. Öğretim Üyesi Selma Yılmazyıldız Kayaarma ve Araştırma Görevlisi Dursun Alp Kızılöz eğitici kadroda yer alacak. 

Üniversite öğrencileri de projeye destek verecek

Ayrıca mekatronik mühendisliği bölümü 3 ve 4'ncü sınıf öğrencileri de rehber olarak projeye destek verecek.
