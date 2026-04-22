LiDAR ve yapay zekâ bir arada: Xpeng mimarili ilk model ID. Aura T6 tanıtıldı

Xpeng ile yapılan stratejik ortaklığın ilk ürünü olan model, devrim niteliğindeki elektronik mimarisi ve gelişmiş sürüş teknolojileriyle dikkat çekiyor.
Volkswagen, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’deki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. FAW-Volkswagen ortaklığıyla hayata geçirilen orta boy elektrikli SUV ID. Aura T6, markanın bu bölge için planladığı 20’den fazla yeni modelin öncüsü olma özelliğini taşıyor.
2 Xpeng imzalı yeni elektronik mimari
ID. Aura T6’nın teknik altyapısındaki en büyük yenilik, Volkswagen ve Xpeng iş birliğiyle geliştirilen CEA (Çin Elektrikli Mimarisi).
Bu mimari sayesinde araçtaki elektronik kontrol ünitelerinin sayısı %30 oranında azaltılarak daha yalın ve yüksek performanslı bir sistem elde edildi. Bu teknolojik sıçrama; yapay zekâ destekli kokpit deneyimi, bölgeye özel sürüş asistanları ve kesintisiz kablosuz güncelleme (OTA) imkânı sunuyor.
4 LiDAR teknolojisi ile üst düzey güvenlik
Güvenlik ve otonom sürüş tarafında da çıtayı yükselten ID. Aura T6, Volkswagen Grubu ve Horizon Robotics ortaklığı olan Carizon tarafından geliştirilen LiDAR tabanlı bir sistemle donatıldı. Bu teknoloji, özellikle karmaşık şehir trafiğinde üstün çevre algılama kapasitesi sağlayarak sürüş güvenliğini maksimize etmeyi hedefliyor.
5 Tasarımda yeni bir dil
ID. Aura T6, Volkswagen’in mevcut ID. serisinden ayrışan özgün bir tasarım diliyle karşımıza çıkıyor:
Ön Yüz: Boydan boya uzanan LED ışık imzası, aydınlatmalı logo ve tampon köşelerine yerleştirilmiş kare formlu ana aydınlatma grubu.
Profil: Geniş çamurluk yapısı, aerodinamik verimliliği artıran yarı gizli kapı kolları ve teknolojik görünümü destekleyen ön çamurluk kameraları.
6 Gelecek planları: Sadece elektrikle sınırlı değil
Volkswagen, Aura ailesinin geniş bir yelpazeye yayılacağının sinyallerini verdi. ID. Aura T6 tamamen elektrikli olarak tanıtılsa da, seri ilerleyen dönemde şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve menzil uzatıcı (EREV) motor seçenekleriyle de tüketicinin beğenisine sunulacak.
Aracın motor gücü, batarya kapasitesi ve menzil gibi teknik verilerinin ise resmi lansman tarihine yakın bir zamanda paylaşılması bekleniyor.